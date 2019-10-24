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В областном центре стартовал второй Урбан форум

В областном центре стартовал второй Урбан форум

Сегодня, 16:22
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Михаил Конышев
В областном центре стартовал второй Урбан форум

В областном центре в течении двух дней пройдет  второй урбанистическому форум, который  будет посвящен темам городского здоровья и качества городской среды. На мероприятие приглашены более 20-ти архитекторов и дизайнеров из разных регионов России, ведущие эксперты в сфере урбанистики.

Главными темами Урбан-Форума стали Генеральный план города до 2040 года и стратегия социально-экономического развития до 2035 года. В дискуссиях о том, как улучшить «здоровье города», примут участие ведущие российские архитекторы, дизайнеры и строители.

ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Сегодня со стороны общества существует запрос на создание условий для поддержания здорового образа жизни. Следовательно, должны появляться объекты физкультуры и спорта для полноценного активного отдыха. Речь идет не о каких-то отдельных выделенных площадках, а том, как органично вписать комплексы, парки и скверы в разные микрорайоны нашего города. Включая исторический центр».

Общение участников форума организовано на 30-ти диалоговых площадках. В наш город приехали эксперты из Москвы, Твери, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Ижевска и других городов. Член правления Союза архитекторов России Илья Заливухин  представил проекты пространственного развития города и корректировки жилищного дисбаланса.

ИЛЬЯ ЗАЛИВУХИН, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ:
«Я считаю, что очень важно иметь программу комплексного развития для того, чтобы максимально эффективно вкладывать те деньги, которые выделяются и будут выделяться городу. Это нужно для того, чтобы все жители города получили то, что нужно».

В блоке "Здоровое пространство" была представлена концепция развития спортивного кластера в Вересниках, реализация которой уже началась. Уже работает легкоатлетический манеж, а в следующем году здесь построят большой бассейн и стадион.

АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«До 2024 года пока мы реализуем национальные проекты. А сегодня министерство спорта и молодежной политики реализует проект "Спорт - норма жизни", который является частью одноименного федерального проекта, который входит в нацпроект "Демография". Вот именно поэтому проекту будет запланировано строительство двух объектов областной собственности».

В числе других важных для города тем - новая система маршрутов общественного транспорта и развитие велосипедной дорожной инфраструктуры.

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