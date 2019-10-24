В областном центре стартовал второй Урбан форум

В областном центре в течении двух дней пройдет второй урбанистическому форум, который будет посвящен темам городского здоровья и качества городской среды. На мероприятие приглашены более 20-ти архитекторов и дизайнеров из разных регионов России, ведущие эксперты в сфере урбанистики.Главными темами Урбан-Форума стали Генеральный план города до 2040 года и стратегия социально-экономического развития до 2035 года. В дискуссиях о том, как улучшить «здоровье города», примут участие ведущие российские архитекторы, дизайнеры и строители.Общение участников форума организовано на 30-ти диалоговых площадках. В наш город приехали эксперты из Москвы, Твери, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Ижевска и других городов. Член правления Союза архитекторов России Илья Заливухин представил проекты пространственного развития города и корректировки жилищного дисбаланса.В блоке "Здоровое пространство" была представлена концепция развития спортивного кластера в Вересниках, реализация которой уже началась. Уже работает легкоатлетический манеж, а в следующем году здесь построят большой бассейн и стадион.В числе других важных для города тем - новая система маршрутов общественного транспорта и развитие велосипедной дорожной инфраструктуры.