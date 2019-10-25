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Реализацию национальных проектов обсудили на совещании у ГФИ по Кировской области

Реализацию национальных проектов обсудили на совещании у ГФИ по Кировской области

Вчера, 17:58
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Александра Гуляева
Реализацию национальных проектов обсудили на совещании у ГФИ по Кировской области

Более 9 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней будет потрачено до конца года в регионе на реализацию национальных проектов, в рамках которых действует 51 региональный проект.

Как проходит воплощение в жизнь проектов сегодня обсуждали на совещании у Главного федерального инспектора по Кировской области.

ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Правительство Российской Федерации осуществляет контроль за освоением денежных средств и достижением показателей, предусмотренных соглашениями с разными министерствами. Первым год реализации национальных проектов является основополагающим для их дальнейшего развития. Рассчитываем на достижение и выполнение правительством кировской области всех запланированных показателей».

Так в рамках проекта "чистая вода" в следующем году запланирована реконструкция систем водоснабжения в Кирове, Опаринском и Омутнинском городских поселениях. Для этого будет выделено 115 миллионов рублей, 113  из которых - субсидия из федерального бюджета. Продолжится и работа по переселению - по проекту "Сокращение непригодного для жизни жилья"  до конца 2025 новое жилье должны получить более 7  тысяч человек. А уже в следующем году в области появится 6 объектов по обработке и  утилизации твердых коммунальных отходов.

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