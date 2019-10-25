Реализацию национальных проектов обсудили на совещании у ГФИ по Кировской области

Более 9 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней будет потрачено до конца года в регионе на реализацию национальных проектов, в рамках которых действует 51 региональный проект.Как проходит воплощение в жизнь проектов сегодня обсуждали на совещании у Главного федерального инспектора по Кировской области.Так в рамках проекта "чистая вода" в следующем году запланирована реконструкция систем водоснабжения в Кирове, Опаринском и Омутнинском городских поселениях. Для этого будет выделено 115 миллионов рублей, 113 из которых - субсидия из федерального бюджета. Продолжится и работа по переселению - по проекту "Сокращение непригодного для жизни жилья" до конца 2025 новое жилье должны получить более 7 тысяч человек. А уже в следующем году в области появится 6 объектов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов.