Усиленный режим работы дорожников не спас город от последствий снегопада

На текущий момент в Кирове автомобильные дороги убраны от снега на 70%, а тротуары всего лишь на 30%. Почему Киров опять оказался не готов к снегопаду и первым заморозкам? И когда жители смогут ходить по расчищенным тротуарам, а не тропинкам?Огромная снежная лавина шла на Кировскую область примерно 2 дня, засыпая на пути своего следования: Псков, Москву, Нижний Новгород. За ее движением можно было следить по тревожным сводкам новостей и готовиться, мобилизовать людей и технику для борьбы со стихией. Но этого не было сделано. Судя по всему, снегопад вообще стал для дорожных служб города сюрпризом.Для того, чтобы активизировать все службы, которые должны следить за очисткой города от снега, в городской администрации было созвано экстренное совещание.Самые большие трудности сейчас испытывают именно пешеходы, ручной уборкой снега в Кирове днем занималось всего 50 человек, а улицы чистили 60-80 единиц спецтехники. Подрядчики должны были вывести почти в 2 раза больше людей и техники, согласно своим контрактным обязательствам.Подрядчики пообещали убрать весь город от снега к утру следующего дня. Добавим, что прямо сейчас по центру города - ни у Филармонии, ни по Театральной площади по-прежнему пройти нельзя - кировчане шагают по узким тропкам среди сугробов, а снегу в городе радуются разве что дети, играющие в снежки.