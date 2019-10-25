Усиленный режим работы дорожников не спас город от последствий снегопада

На текущий момент в Кирове автомобильные дороги убраны от снега на 70%, а тротуары всего лишь на 30%. Почему Киров опять оказался не готов к снегопаду и первым заморозкам? И когда жители смогут ходить по расчищенным тротуарам, а не тропинкам?
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«То, что на нашу область надвигается циклон было известно давно по прогнозам синоптиков, но город по-прежнему оказался не готов к зиме. По Кирову можно проехать, но нельзя пройти».
Огромная снежная лавина шла на Кировскую область примерно 2 дня, засыпая на пути своего следования: Псков, Москву, Нижний Новгород. За ее движением можно было следить по тревожным сводкам новостей и готовиться, мобилизовать людей и технику для борьбы со стихией. Но этого не было сделано. Судя по всему, снегопад вообще стал для дорожных служб города сюрпризом.
- Сегодня вообще никак. Единственное, что убрано, это улица Воровского и она посыпана песком, а в остальном пройти невозможно, и тем более скользко.
- Это также как в прошлом году был кошмар, особенно весной, так и сейчас. Сделайте что-нибудь уже.
Для того, чтобы активизировать все службы, которые должны следить за очисткой города от снега, в городской администрации было созвано экстренное совещание.
ЕЛЕНА КОВАЛЁВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Я только что ехала по городу. Тротуары в исторической части города представляют из себя тропки. Парки не очищены совсем. Я понимаю, что снегопад требует сосредоточения всех усилий. Я не вижу сосредоточения этих усилий. Я не вижу людей в оранжевых жилетах, которые убирали бы город».
Самые большие трудности сейчас испытывают именно пешеходы, ручной уборкой снега в Кирове днем занималось всего 50 человек, а улицы чистили 60-80 единиц спецтехники. Подрядчики должны были вывести почти в 2 раза больше людей и техники, согласно своим контрактным обязательствам.
ЕВГЕНИЙ ЛУНЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
«Подрядчик, ГДМС, не нашел возможности вывести все количество заявленной техники, вполовину меньше было выведено дорожных рабочих мы сейчас разбираемся в этой ситуации, ГДМС не справился».
Подрядчики пообещали убрать весь город от снега к утру следующего дня. Добавим, что прямо сейчас по центру города - ни у Филармонии, ни по Театральной площади по-прежнему пройти нельзя - кировчане шагают по узким тропкам среди сугробов, а снегу в городе радуются разве что дети, играющие в снежки.