С нового года статус работника будут подтверждать электронные трудовые книжки

С 2020 года россиян ждут новые глобальные изменения: теперь статус работника будут подтверждать электронные трудовые книжки. О концепции - в нашем репортаже.
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Ещё с Советских времён бумажные трудовые книжки служили верой и правдой каждому работнику, она являлась вторым по важности документом после паспорта. Но время идёт, всё меняется, и на смену привычным бумажным экземплярам скоро придут электронные трудовые книжки».
Законопроект в Госдуме прошёл пока первое чтение, но основная концепция уже ясна: теперь все сведения, связанные с трудовой деятельностью человека, будут отображаться в электронной трудовой книжки, и работодатели с 1 января следующего года будут обязаны ежемесячно представлять в Пенсионный Фонд данные о трудовой деятельности своих сотрудников.
НИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Конечно, это очень серьёзное изменение, и поэтому оно требует длительной законодательной проработки, что сейчас происходит, подготовки страхователей, и самое главное - понимание граждан».
Переход на систему электронных трудовых предполагает, что в течение 2020 года граждане смогут подать заявление работодателю о сохранении бумажной трудовой книжки - в таком случае он будет вносить сведения о трудовой деятельности как в электронную, так и в бумажную версию. Исключением станут те работники, которые начнут свою деятельность с 2021 года - будет вестись только электронная форма. Плюсов у реформы много - это и минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений, и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности.
НИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«К примеру, сегодня гражданин работает в организации, которая зарегистрирована и находится головной офис не по месту жительства, он не имеет фактически возможности посмотреть свою трудовую книжку, какие записи, правильно ли сделаны записи, своевременно ли они сделаны».
Сведения из электронной трудовой книжки можно будет получить через личный кабинет ПФР, на портале госуслуг, а также сделав запрос у работодателя. Все периоды работы будут храниться в базе данных ПФР, а также продублированы на уровне межрегионального центра Пенсионного Фонда. Поэтому сохранность гарантируется, а сбой или взлом с последующим изменением или уничтожением данных практически невозможны.
НИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сбой может быть, на мой взгляд, только лишь в одном - когда сам работодатель несвоевременно и не в полном объеме предоставляет информацию».
По словам Председателя Госдумы Вячеслава Володина, нововведение избавит работодателей от излишних трудозатрат, а для работников сведёт к минимуму риск потери сведений о трудовом стаже. Председатель региональной Федерации профсоюзов поясняет, что с наступлением таких глобальных перемен важно сохранить и защитить права работника.
РОМАН БЕРЕСНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«До конца нужно понять, в каком виде будет принят закон, естественно, своё мнение профсоюзы высказывают, и две главных позиции: поэтапность введения, то есть если делать, то нельзя отказываться от традиционных носителей, и вторая позиция - это защищённость персональных данных работника».
Мнение жителей города по поводу новой реформы разделились.
- Ну, наверно, скорее всего, бумажные, почему, потому что электронные...всё бывает в жизни - и слетают сайты, и теряются данные, а бумажный человек всегда хранит, и хранить будет всю жизнь.
- Я считаю, что лучше электронный вид, во-первых, это экологичнее, во-вторых, удобнее - то, что и не потеряется, и всё в базе будет.
Делать определённые выводы о плюсах и минусах предстоящей системы пока что рано, возможно, в систему после ещё нескольких обсуждений будут внесены значительные поправки.