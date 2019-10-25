С нового года статус работника будут подтверждать электронные трудовые книжки

С 2020 года россиян ждут новые глобальные изменения: теперь статус работника будут подтверждать электронные трудовые книжки. О концепции - в нашем репортаже.Законопроект в Госдуме прошёл пока первое чтение, но основная концепция уже ясна: теперь все сведения, связанные с трудовой деятельностью человека, будут отображаться в электронной трудовой книжки, и работодатели с 1 января следующего года будут обязаны ежемесячно представлять в Пенсионный Фонд данные о трудовой деятельности своих сотрудников.Переход на систему электронных трудовых предполагает, что в течение 2020 года граждане смогут подать заявление работодателю о сохранении бумажной трудовой книжки - в таком случае он будет вносить сведения о трудовой деятельности как в электронную, так и в бумажную версию. Исключением станут те работники, которые начнут свою деятельность с 2021 года - будет вестись только электронная форма. Плюсов у реформы много - это и минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений, и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности.Сведения из электронной трудовой книжки можно будет получить через личный кабинет ПФР, на портале госуслуг, а также сделав запрос у работодателя. Все периоды работы будут храниться в базе данных ПФР, а также продублированы на уровне межрегионального центра Пенсионного Фонда. Поэтому сохранность гарантируется, а сбой или взлом с последующим изменением или уничтожением данных практически невозможны.По словам Председателя Госдумы Вячеслава Володина, нововведение избавит работодателей от излишних трудозатрат, а для работников сведёт к минимуму риск потери сведений о трудовом стаже. Председатель региональной Федерации профсоюзов поясняет, что с наступлением таких глобальных перемен важно сохранить и защитить права работника.Мнение жителей города по поводу новой реформы разделились.Делать определённые выводы о плюсах и минусах предстоящей системы пока что рано, возможно, в систему после ещё нескольких обсуждений будут внесены значительные поправки.