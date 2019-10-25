В администрации Кирова прошли общественные слушания по итогам дорожного ремонта

В администрации города прошли общественные слушания, посвященные итогам дорожного ремонта. Впрочем, тех, кто пришел то, что сделано и насколько хорошо и качественно сделано - интересовало мало.
В этом году на ремонт дорог в областном центре было потрачено более миллиарда рублей. Отремонтировано два десятка уличных участка. А это более 30-ти километров. Глава департамента городского хозяйства отчитался о проделанной работе.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ВРИО НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«У нас по результатам приемки всех выполненных ремонт сложилась определенная экономия, которая в октябре месяце была направлена на дополнительные участки».
Благодаря экономии удалось отремонтировать еще пять участков. Тех, кто пришел на общественные слушания, посвященные ремонту дорог, больше интересовало не прошлое, а будущее. Валентина Дубовцева представляет Лянгасово. Она рассказала, что в этом районе, много дорог, которые необходимо приводить в порядок.
ВАЛЕНТИНА ДУБОВЦЕВА:
«Вот эта улица Молодежный проезд называется, ливневочки нет, лужи большие идут, все машины не ездят по лужам большим, боятся. Видите, целая река идет».
Ремонт необходимо провести на улице Октябрьской, а также на ряде других улиц, говорят представители Лянгасово. Галина Раскопина из района Коминтерн. Во время общественных слушание, она рассказала, что ремонт требуется провести на улице Прудной.
ГАЛИНА РАСКОПИНА:
«Частный сектор, 50 домов, дорога была до прокладки газопровода. После этого дороги никакой не стало. Ямы, бугры и лужи во всю улицы».
Часть улиц, про которые рассказали жители, были внесены в предварительный список. Программа "Безопасные и качественные дороги" будет реализовываться и в следующем году. Ознакомиться со всеми улицами, которые планируется отремонтировать в скором времени можно будет на сайте горадминистрации. Там же пройдет голосование и будет сформирован окончательный список.