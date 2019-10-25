В администрации Кирова прошли общественные слушания по итогам дорожного ремонта

В администрации города прошли общественные слушания, посвященные итогам дорожного ремонта. Впрочем, тех, кто пришел то, что сделано и насколько хорошо и качественно сделано - интересовало мало.В этом году на ремонт дорог в областном центре было потрачено более миллиарда рублей. Отремонтировано два десятка уличных участка. А это более 30-ти километров. Глава департамента городского хозяйства отчитался о проделанной работе.Благодаря экономии удалось отремонтировать еще пять участков. Тех, кто пришел на общественные слушания, посвященные ремонту дорог, больше интересовало не прошлое, а будущее. Валентина Дубовцева представляет Лянгасово. Она рассказала, что в этом районе, много дорог, которые необходимо приводить в порядок.Ремонт необходимо провести на улице Октябрьской, а также на ряде других улиц, говорят представители Лянгасово. Галина Раскопина из района Коминтерн. Во время общественных слушание, она рассказала, что ремонт требуется провести на улице Прудной.Часть улиц, про которые рассказали жители, были внесены в предварительный список. Программа "Безопасные и качественные дороги" будет реализовываться и в следующем году. Ознакомиться со всеми улицами, которые планируется отремонтировать в скором времени можно будет на сайте горадминистрации. Там же пройдет голосование и будет сформирован окончательный список.