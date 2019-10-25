Прямой эфир
26 окт 19:47 В Нолинском районе в ДТП с микроавтобусом погибли 4 человека и 10 травмированы. 25 окт 17:52 В Слободском готовится к открытию новый детский сад 28 окт 11:05 Трасса от Песковки до Омутнинска - больная тема для автомобилистов 25 окт 19:02 В Омутнинске прошли соревнования по роботехническому сумо 28 окт 15:08 С 1 ноября вступят в силу изменения в миграционном законодательстве 27 окт 10:03 В доме на улице Гороховской подожгли подъезд. 25 окт 17:59 В Орловском краеведческом музее готовится новая выставка 30 окт 11:19 Умелец из Арбажа делает удивительные скульптуры из дерева бензопилой 25 окт 18:06 Кировская спортсменка завоевала золото международного чемпионата по брейк-дансу 29 окт 17:58 В Кирове проходит Всероссийское совещание с заместителями начальников территориальных органов ФСИН России
-6°C
$
64,03
71,48
01 ноября 15:38
01 ноя 15:05 Кировские танцоры успешно выступили на международном фестивале 01 ноя 12:46 В народной галерее ОДНТ открылась выставка ремесел 01 ноя 11:13 На ГТРК Вятка началась реставрация уникального панно кировской художницы Инны Широковой 01 ноя 11:09 В администрации Кирова прошли общественные слушания по итогам дорожного ремонта 01 ноя 11:07 С нового года статус работника будут подтверждать электронные трудовые книжки 01 ноя 11:05 Усиленный режим работы дорожников не спас город от последствий снегопада 01 ноя 08:22 Воспитанник кирово-чепецкого хоккея приглашён в тренерский штаб сборной Белоруссии. 31 окт 18:00 В детской филармонии стартовал 11-й конкурс детского и молодежного творчества "Арт-Соло" 31 окт 17:58 Реализацию национальных проектов обсудили на совещании у ГФИ по Кировской области 31 окт 17:53 Начались занятия в первых профильных сетевых классах
В администрации Кирова прошли общественные слушания по итогам дорожного ремонта

В администрации Кирова прошли общественные слушания по итогам дорожного ремонта

Сегодня, 11:09
131
Артем Макаров
В администрации Кирова прошли общественные слушания по итогам дорожного ремонта

В администрации города прошли общественные слушания, посвященные итогам дорожного ремонта. Впрочем, тех, кто пришел то, что сделано и насколько хорошо и качественно сделано - интересовало мало.

В этом году на ремонт дорог в областном центре было потрачено более миллиарда рублей. Отремонтировано два десятка уличных участка. А это более 30-ти километров. Глава департамента городского хозяйства отчитался о проделанной работе.

ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ВРИО НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«У нас по результатам приемки всех выполненных ремонт сложилась определенная экономия, которая в октябре месяце была направлена на дополнительные участки».

Благодаря экономии удалось отремонтировать еще пять участков. Тех, кто пришел на общественные слушания, посвященные ремонту дорог, больше интересовало не прошлое, а будущее. Валентина Дубовцева представляет Лянгасово. Она рассказала, что в этом районе, много дорог, которые необходимо приводить в порядок.

ВАЛЕНТИНА ДУБОВЦЕВА:
«Вот эта улица Молодежный проезд называется, ливневочки нет, лужи большие идут, все машины не ездят по лужам большим, боятся. Видите, целая река идет».

Ремонт необходимо провести на улице Октябрьской, а также на ряде других улиц, говорят представители Лянгасово. Галина Раскопина из района Коминтерн. Во время общественных слушание, она рассказала, что ремонт требуется провести на улице Прудной.

ГАЛИНА РАСКОПИНА:
«Частный сектор, 50 домов, дорога была до прокладки газопровода. После этого дороги никакой не стало. Ямы, бугры и лужи во всю улицы».

Часть улиц, про которые рассказали жители, были внесены в предварительный список. Программа "Безопасные и качественные дороги" будет реализовываться и в следующем году. Ознакомиться со всеми улицами, которые планируется отремонтировать в скором времени можно будет на сайте горадминистрации. Там же пройдет голосование и будет сформирован окончательный список.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама