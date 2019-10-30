В Кирове завершился второй урбанистический форум. Своими взглядами на развитие города поделились более 20 архитекторов и дизайнеров со всей страны, а также специалисты в сфере урбанистики.В зале космоцентра - эксперты в сфере городской среды - дизайнеры, архитекторы, урбанисты. Все они собрались здесь для того, чтобы обсудить, как сделать так, чтобы качество жизни в городской среде приблизились к европейским стандартам.Поделиться опытом приехали эксперты со всей страны. Специалисты из Москвы, которые внедрили в столице выделенные полосы для общественного транспорта, уверены - подобный опыт можно применить и в Кирове. Несмотря на то, что большинство центральных улиц - двухполосные, сделать "выделенку" предлагают на Октябрьском проспекте.А вот жители Кирова - как водители, так и пешеходы, пока с таким предложением не могут согласиться.И хоть вопросы уборки снега в этом году на форуме не поднимались, участники обсудили другие вопросы - например, открытость данных о ДТП, концепцию развития спортивного кластера в Вересниках, детские игровые арт-пространства, благоустройство набережной Грина, восстановление Слободского и многое другое.