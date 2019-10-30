В Кирове завершился второй урбанистический форум. Своими взглядами на развитие города поделились более 20 архитекторов и дизайнеров со всей страны, а также специалисты в сфере урбанистики.
В зале космоцентра - эксперты в сфере городской среды - дизайнеры, архитекторы, урбанисты. Все они собрались здесь для того, чтобы обсудить, как сделать так, чтобы качество жизни в городской среде приблизились к европейским стандартам.
АЛЕКСЕЙ РАДЧЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПЕШЕХОДОВ И ИНВАЛИДОВ:
«Мы поднимали вопрос про общественные туалеты, тоже хорошо, если сеть общественных туалетов будет доступна, потому что многим пожилым людям, или с детьми маленькими важно иметь возможность переодеть ребенка и там что-то еще».
Поделиться опытом приехали эксперты со всей страны. Специалисты из Москвы, которые внедрили в столице выделенные полосы для общественного транспорта, уверены - подобный опыт можно применить и в Кирове. Несмотря на то, что большинство центральных улиц - двухполосные, сделать "выделенку" предлагают на Октябрьском проспекте.
АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ОПТИМИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В "МОСГОРТРАНС":
«От пробок нет лекарства вообще никакого, есть лишь лекарство избавления общественного транспорта от пробок, то есть вытащить всех автомобилистов из пробок мы не можем, но мы можем вытащить большую часть жителей, которые пользуются общественным транспортом».
А вот жители Кирова - как водители, так и пешеходы, пока с таким предложением не могут согласиться.
- Нет, не нужно.
- А почему?
- Сужение дороги пойдет, а соответственно, затруднение движения транспорта.
- Слишком узкая дорога будет. тут еще правый ряд заставлен, как правило, припаркованными машинами по октябрьскому проспекту, если выделенная будет, то всего одна полоса останется.
- Скорее всего, нет. потому что, по-моему, свободно транспорт проходит.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Пока на форуме обсуждают вопросы урбанистики и выделение отдельной полосы для общественного транспорта, после первого снегопада кировчане столкнулись с ежегодной проблемой - из-за плохо очищенных улиц припарковать автомобили стало очень сложно».
И хоть вопросы уборки снега в этом году на форуме не поднимались, участники обсудили другие вопросы - например, открытость данных о ДТП, концепцию развития спортивного кластера в Вересниках, детские игровые арт-пространства, благоустройство набережной Грина, восстановление Слободского и многое другое.