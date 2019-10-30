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Подростка из Кировской области наградили медалью «За мужество в спасении»

Подростка из Кировской области наградили медалью «За мужество в спасении»

Сегодня, 11:12
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Михаил Конышев
Подростка из Кировской области наградили медалью «За мужество в спасении»

В Совете Федерации в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» состоялась торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

В течение этого года в верхнюю палату парламента поступило 215 представлений о героических поступках детей из 54 субъектов. В торжественной обстановке награды были вручены двадцати детям. Среди награжденных был и Кирилл Шавкунов из поселка Семушино Зуевского района. Этим летом подросток вытащил из воды тонущего мальчика и спас ему жизнь. Школьники отдыхали на берегу реки, как вдруг раздался звонок сотового телефона. Звонили мальчишки, которые купались в нескольких сотнях метрах. Ребята звали на помощь - в воде тонул их одноклассник Максим.

КИРИЛЛ ШАВКУНОВ:
«Я успел первый добежать, увидел, что Максим тонет. Получилось так, что я до него доплыл, сзади подплыл и вытащил. Потом я его проводил до моста, и он уехал».

Юным героям были вручены: общественная награда - медаль Российского союза спасателей «За мужество в спасении» и благодарность директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также подарки от Совета Федерации и Росгвардии. Председатель Совета Федерации выразила благодарность родителям, учителям и наставникам детей-героев.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ:
«Вот уже в шестой раз проводим торжественную церемонию награждения детей, совершивших героические поступки. Те, кто в жизненной ситуации не растерялся, проявил смелость, героизм и твердость духа. Это стало уже хорошей традицией и согласитесь, что государством не остаются не замеченным подвиги наших детей. Тех, на кого будут ровняться другие».

Валентина Матвиенко обратилась к членам Совета Федерации с предложением, совместно с региональными органами власти, провести такие же торжественные церемонии в каждом российском регионе, чтобы как можно больше людей знали о подвигах детей.

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