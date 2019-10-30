Подростка из Кировской области наградили медалью «За мужество в спасении»

В Совете Федерации в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» состоялась торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.В течение этого года в верхнюю палату парламента поступило 215 представлений о героических поступках детей из 54 субъектов. В торжественной обстановке награды были вручены двадцати детям. Среди награжденных был и Кирилл Шавкунов из поселка Семушино Зуевского района. Этим летом подросток вытащил из воды тонущего мальчика и спас ему жизнь. Школьники отдыхали на берегу реки, как вдруг раздался звонок сотового телефона. Звонили мальчишки, которые купались в нескольких сотнях метрах. Ребята звали на помощь - в воде тонул их одноклассник Максим.Юным героям были вручены: общественная награда - медаль Российского союза спасателей «За мужество в спасении» и благодарность директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также подарки от Совета Федерации и Росгвардии. Председатель Совета Федерации выразила благодарность родителям, учителям и наставникам детей-героев.Валентина Матвиенко обратилась к членам Совета Федерации с предложением, совместно с региональными органами власти, провести такие же торжественные церемонии в каждом российском регионе, чтобы как можно больше людей знали о подвигах детей.