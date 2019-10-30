Новые правила отлова собак

В России вот уже почти год действуют изменения в Законе об ответственном отношении с животными. Новые правила касаются не только домашних питомцев у которых есть хозяева, но и бездомных животных. Кто в Кирове сегодня занимается отловом собак и какова их дальнейшая судьба?У кого-то надорван голос, у другого нет лапы, кто-то был найден истощенным и избитым. У каждого из этих псов своя непростая судьба. Их поймали на улице голодных и злых, многих со сломленной психикой.Волонтеры общественной организации "Дари добро" помогают бездомным животным с 2012 года. Несколько лет существует и этот приют-передержка под названием "Мокрый нос". С этого года в организации произошли существенные перемены - волонтеры выиграли муниципальный контракт и теперь занимаются в том числе и отловом бездомных собак.О бродячих собаках волонтерам сообщают активные жители. Например, на территории этой промзоны живут три бездомных пса. Местные рабочие заботятся о них как могут - даже построили им добротную будку, ежедневно приносят еду. Однако сделать прививку от бешенства и стерилизовать собак люди не могут - псы никого к себе не подпускают. Поэтому, чтобы поймать собак волонтерам пришлось постараться.По новым правилам в день отлова собаку нужно привести в городскую ветстанцию, где животное осматривают и ставят прививку от бешенства, далее десятидневный карантин в теплом помещении, после чего собаку везут на стерилизацию или кастрацию. После операции ветеринарный врач вживляет под кожу пса специальный электронный чип, с помощью которого в дальнейшем животное можно будет идентифицировать.После всех необходимых процедур собаку привозят на теплую передержку на 10 дней. Если за это время ей не находят хозяина животное переводят в приют. По словам волонтеров, практика отлова для них оказалась посильной, но не обошлось и без проблем. Самая острая - финансовая. Так на одну собаку требуется в пять раз больше денег, чем заложено в муниципальном контракте.Контракт на отлов рассчитан на 250 голов на сумму чуть более трехсот тысяч рублей. Волонтерам осталось поймать до конца года 30 собак. Несмотря на все сложности они намерены заявиться на отлов и на следующий год и готовы выполнить все обязательства по закону.