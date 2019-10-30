Кировчане примут участие в «Параде памяти» в Самаре

Кировчане пройдут строем по самой большой площади в Европе. В Самаре 7-го ноября состоится "Парад памяти".Попасть в эту коробку было не просто. Участвовать в параде хотели более сотни кировских юнармейцев. Но смогут это сделать только 53-и человека. Отбор был строгим. Нужно не только быть отличником по строевой подготовке, но при этом и учится хорошо. Сегодня у ребят генеральная репетиция.На "парад памяти" в Самару кировчане отправятся уже в седьмой раз. Среди марширующих есть как новички, так и бывалые юнармейцы. Владислав Маклаков пройдет по площади Куйбышева в пятый раз.Самара, а в сороковые - город Куйбышев, была так называемой "запасной столицей" Советского Союза. Здесь находится самая большая площадь в Европе. По ней 7-го ноября пройдут более десяти тысяч человек со всей России. Главной темой парада памяти станет "Солдатская Слава". Мероприятие посвящается простым парням, которые полегли на полях сражений.Парадный расчет кировчан возглавит заместитель директора центра имени Александра Невского - Валерий Пурыга. Отметим, всего в "параде памяти" будут участвовать представители 14-ти регионов.