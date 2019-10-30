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ГФИ по Кировской области Владимир Климов вручил паспорта юным кировчанам

ГФИ по Кировской области Владимир Климов вручил паспорта юным кировчанам

Сегодня, 12:14
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Иван Швецов
ГФИ по Кировской области Владимир Климов вручил паспорта юным кировчанам

Главный Федеральный Инспектор по Кировской области Владимир Климов в торжественной обстановке в приемной Президента вручил паспорта юным гражданам России. Накануне "Дня России" паспорта  получают победители и лауреаты конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличники учёбы.

Этот день они ждали с большим нетерпением. Еще накануне вместе с мамой подбирали прическу и платье и пытались в деталях представить, как это будет.  

Семь школьников из разных уголков Кировской области приглашены сегодня в приемную Президента, чтобы здесь получить свои паспорта.

ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«От имени тех, кому поручено сегодняшнее мероприятие, поздравляем вас. Этот день вы запомните на всю жизнь, потому что вы получаете паспорт гражданина Российской Федерации. Страны, с которой считается весь мир, которая и дальше будет двигаться вперёд».

 Быстро пролетело событие, которое вполне можно считать первым шагом во взрослую жизнь. Так много еще впереди, но и сейчас каждому из них уже есть, чем гордиться. Призеры Олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Они умеют и любят трудиться, и точно знают: только так расцветает талант во благо своей Родины.

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