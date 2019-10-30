В регионе начали открываться пункты обогрева

С наступлением холодов в каждом центре социального обслуживания открываются пункты обогрева, где лица без определенного места жительства могут получить теплые вещи, продуктовый набор, а также консультацию по дальнейшему жизнеустройству.
Первого ноября в Кировском комплексном социальном центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства начал работать пункт обогрева. Как рассказали в центре, пока посетителей не много, т.к. за окном плюсовая температура. Но с наступлением морозов желающих погреться становится с каждым днем больше. За пять дней работы пункта обогрева помощь в нем получили уже восемь человек.
ВЛАДИМИР ЗМЕЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА "БОМЖ":
«Действительно, популярностью данная услуга пользуется, пустыми они не бывают. По статистике прошлого года обратилось более 500 человек в различные пункты по области. Пусть это такой небольшой показатель, но это те люди, которые согрелись, не замерзли, получили квалифицированную консультацию и какую-то помощь».
В пункте обогрева в Вересниках лица без определенного места жительства могут погреться, попить горячий чай, получить теплую одежду, продуктовый набор, а также консультацию по дальнейшему жизнеустройству. Помимо Вересников пункты обогрева работают при кировском городском центре социального обслуживания на Клубной 19 в Нововятском районе и в Октябрьском районе на Карла Маркса 20.
ВЛАДИМИР ЗМЕЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА "БОМЖ":
«У нас есть круглосуточный телефон 22-71-24, по которому можно узнать адреса и время работы пунктов обогрева по все области. Т.е. с любого района могут позвонить, узнать про пункт обогрева и как туда можно обратиться».
Добавим, что в пунктах обогрева человек не просто на несколько часов обретает крышу над головой, а узнает, что можно сделать, чтобы выбраться с улицы.