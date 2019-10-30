В регионе начали открываться пункты обогрева

С наступлением холодов в каждом центре социального обслуживания открываются пункты обогрева, где лица без определенного места жительства могут получить теплые вещи, продуктовый набор, а также консультацию по дальнейшему жизнеустройству.Первого ноября в Кировском комплексном социальном центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства начал работать пункт обогрева. Как рассказали в центре, пока посетителей не много, т.к. за окном плюсовая температура. Но с наступлением морозов желающих погреться становится с каждым днем больше. За пять дней работы пункта обогрева помощь в нем получили уже восемь человек.В пункте обогрева в Вересниках лица без определенного места жительства могут погреться, попить горячий чай, получить теплую одежду, продуктовый набор, а также консультацию по дальнейшему жизнеустройству. Помимо Вересников пункты обогрева работают при кировском городском центре социального обслуживания на Клубной 19 в Нововятском районе и в Октябрьском районе на Карла Маркса 20.Добавим, что в пунктах обогрева человек не просто на несколько часов обретает крышу над головой, а узнает, что можно сделать, чтобы выбраться с улицы.