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Юная кировчанка вернулась с призовым местом конкурса "Хрустальные звёздочки"

Юная кировчанка вернулась с призовым местом конкурса "Хрустальные звёздочки"

Сегодня, 15:49
101
Альбина Самигуллина
Юная кировчанка вернулась с призовым местом конкурса

Вероника Фукалова вернулась с призовым местом конкурса "Хрустальные звёздочки". О конкурсе и маленькой победительнице - расскажем в нашем сюжете.

1 ноября исполнилось 154 года со дня основания службы судебных приставов, и к этому дню было приурочено поздравление маленькой Вероники Фукаловой, занявшей 3 место на серьёзном конкурсе, который, кстати, уже сам по себе необычный - так как в нём принимают участие дети из семей сотрудников правоохранительных и иных государственных служб. Мама Вероники Ирина Владимировна - работает в отделении Пенсионного Фонда.

ИРИНА ФЕДОТОВА, МАМА ВЕРОНИКИ:
«Мы были этому очень рады, это такая возможность, всё-таки на большой сцене, мы увидели знаменитых всех артистов, рядом с ними постояли, на одной сцене с Олегом Газмановым все "хрустальные звёздочки" пели финальную песню, для них же это тоже колоссальный опыт, поэтому всё было очень интересно».

Вероника занимается вокалом с пяти лет, постоянно принимает участие в различных конкурсах. "Хрустальные звёздочки" оказался очень интересным по своему содержанию - нужно было пройти 3 этапа, а уже после этого выйти в финал. Всё началось с регионального этапа, в котором юная артистка заняла первое место.

ИРИНА ФЕДОТОВА, МАМА ВЕРОНИКИ:
«Потом пришло приглашение из Москвы, второй этап был заочным, просматривалось жюри видеосюжеты выступающих, нас отобрали и пригласили в "Орлёнок"».

Там тоже был конкурсный отбор, который Вероника успешно прошла, и после этого девочку пригласили на финал выступить на сцене Государственного центрального концертного зала «Россия».

Песня "Как на Зорьке" впечатлила судей, среди которых был певец и композитор Андрей Державин, народная артистка России Зинаида Кириенко. А также девочка была признана самой обаятельной  и была награждена специальным призом имени Евгения Меньшова. Сама Вероника тоже осталась под впечатлением.

ВЕРОНИКА ФУКАЛОВА, ПРИЗЁР КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЕ ЗВЁЗДОЧКИ":
«Больше всего понравилась как выступала хореография, разные дети, которые танцевали, разные такие танцы, и дуэт мне очень там понравился».

Кроме того, от лица телеведущей Ангелины Вовк Веронике вручили сертификат на участие в финальном конкурсе "Песенки года", который будет походить летом 2020 года в "Орлёнке".

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