Юная кировчанка вернулась с призовым местом конкурса "Хрустальные звёздочки"

Вероника Фукалова вернулась с призовым местом конкурса "Хрустальные звёздочки". О конкурсе и маленькой победительнице - расскажем в нашем сюжете.1 ноября исполнилось 154 года со дня основания службы судебных приставов, и к этому дню было приурочено поздравление маленькой Вероники Фукаловой, занявшей 3 место на серьёзном конкурсе, который, кстати, уже сам по себе необычный - так как в нём принимают участие дети из семей сотрудников правоохранительных и иных государственных служб. Мама Вероники Ирина Владимировна - работает в отделении Пенсионного Фонда.Вероника занимается вокалом с пяти лет, постоянно принимает участие в различных конкурсах. "Хрустальные звёздочки" оказался очень интересным по своему содержанию - нужно было пройти 3 этапа, а уже после этого выйти в финал. Всё началось с регионального этапа, в котором юная артистка заняла первое место.Там тоже был конкурсный отбор, который Вероника успешно прошла, и после этого девочку пригласили на финал выступить на сцене Государственного центрального концертного зала «Россия».Песня "Как на Зорьке" впечатлила судей, среди которых был певец и композитор Андрей Державин, народная артистка России Зинаида Кириенко. А также девочка была признана самой обаятельной и была награждена специальным призом имени Евгения Меньшова. Сама Вероника тоже осталась под впечатлением.Кроме того, от лица телеведущей Ангелины Вовк Веронике вручили сертификат на участие в финальном конкурсе "Песенки года", который будет походить летом 2020 года в "Орлёнке".