День народного единства отметили более двух тысяч кировчан

Праздничные мероприятия, посвященные дню народного единства прошли и на Театральной площади. Там состоялся концерт и гражданско-патриотическая акция.Поднять знамена в день народного единства на театральную площадь пришли более двух тысяч человек. И это несмотря на то, что погодные условия трудно назвать благоприятными - низкая температура, слякоть под ногами и дождь. Но для тех, кто собрался на гражданско-патриотической акции, нет преград, чтобы выразить любовь к Родине. Со словами поздравления со сцены обращаются первые лица Кировской области.День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. С тех пор этот государственный праздник - официальный выходной для россиян. Дата 4 ноября была выбрана не случайно - ведь именно в это день в 1612 году бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов. Эта победа стала импульсом для воссоединения российского государства и окончания Смутного времени.В этот день на главной городской площади собрались кировчане разных возрастов - от пенсионеров до самых маленьких. И если для молодёжи этот праздник - повод лишний раз перечитать страницы книг и лучше узнать историю родного государства, то для старших - повод вспомнить, как важно жить в мире и согласии.