День народного единства отметили более двух тысяч кировчан

Праздничные мероприятия, посвященные дню народного единства прошли и на Театральной площади. Там состоялся концерт и гражданско-патриотическая акция.
- Россия, Россия, в этом слове любовь и сила, в этом слове ответ и пламя, поднимаем России знамя.
Поднять знамена в день народного единства на театральную площадь пришли более двух тысяч человек. И это несмотря на то, что погодные условия трудно назвать благоприятными - низкая температура, слякоть под ногами и дождь. Но для тех, кто собрался на гражданско-патриотической акции, нет преград, чтобы выразить любовь к Родине. Со словами поздравления со сцены обращаются первые лица Кировской области.
АЛЕКСАНДР ЦАРЕГОРОДЦЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Поздравляю вас с днем народного единства. 4 ноября мы отдаем дань уважения российской истории, дружбе наций и миру в стране. Россия - великая страна и наши сила в единстве, солидарности и сплочённости народа. Сегодня именно от нашего единства, ответственности и целеустремленности зависит будущее страны».
ГЕРМАН ГОНЧАРОВ, И. О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Патриотизм и любовь к Родине может совершить многое в сознании и умах каждого человека. я выражаю слова благодарности всем национальностям, диаспорам, за любовь к отчизне и Кировской области».
День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. С тех пор этот государственный праздник - официальный выходной для россиян. Дата 4 ноября была выбрана не случайно - ведь именно в это день в 1612 году бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов. Эта победа стала импульсом для воссоединения российского государства и окончания Смутного времени.
ЮРИЙ БАЛЫБЕРДИН, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Он очень важен и нужен. в первую очередь нашей молодёжи. он символизирует то, что кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет, потому что никто не смог еще завоевать нашу страну. И никто не сможет, и я думаю, что этот праздник нужен всем нам».
В этот день на главной городской площади собрались кировчане разных возрастов - от пенсионеров до самых маленьких. И если для молодёжи этот праздник - повод лишний раз перечитать страницы книг и лучше узнать историю родного государства, то для старших - повод вспомнить, как важно жить в мире и согласии.
- Встречаться, общаться, радоваться, песни петь! Любить Родину!
- Это день народного единства, объединились рабочий и купец, и они подняли за собой людей и смогли объединить всю страну, точнее, на тот момент, всё государство, чтобы быть против интервенции.