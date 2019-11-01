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Кировчанин покорил небоскрёб северной столицы с одним из лучших результатов

Кировчанин покорил небоскрёб северной столицы с одним из лучших результатов

Сегодня, 11:14
209
Юлия Шалаева
Кировчанин покорил небоскрёб северной столицы с одним из лучших результатов


Кировчанин покорил небоскрёб северной столицы с одним из лучших результатов. Сотрудник пожарно-спасательной части Кирова Денис Кузнецов впервые принял участие в соревнованиях "Вертикальный вызов" и занял 3-е место среди российских участников. Свой забег на высотку Денис сам снимал гоу-про камеру. Как это было увидим прямо сейчас.

Вершина, которая может покориться только достойным. Подняться на одно из самых высоких зданий Санкт-Петербурга - Лидер-Тауэр собрались около 300 профессиональных пожарных и спасателей со всей России и республики Беларусь. Через несколько минут им предстоит преодолеть 936 ступеней, 145 метров подъёма по лестничным пролетам.

- Проходите к старту на первый этаж лидер-тауэра, который бросает нам вызов и каждый готов его сегодня принять.

Среди участников - кировчанин, пожарный  Денис Кузнецов. Он занимается лыжными гонками и уже стал победителем гарнизонных соревнований по вертикальному подъёму на 25-й этаж. Сегодня Денису нужно преодолеть 39 этажей. Он надевает на каску гоу-про камеру и готов к старту.

Денис за считанные секунды преодолевает этаж за этажом. Слышно тяжелое дыхание. Все не просто. Бежать приходиться в полной боевой экипировке, подключенным к дыхательному аппарату. На каждом этаже дежурят бригады медиков-волонтеров, которые подбадривали спортсменов, а при необходимости оказывают им первую помощь.

Кировчанин добежал до вершины высотки за 5 минут 38 секунд и занял третье место в российском зачёте.  Впрочем, все участники забега достойно преодолели дистанцию, одержав победу, прежде всего над самими собой, в очередной раз доказав, что для спасателей нет ничего невозможного.

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