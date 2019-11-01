Сегодня днем кировские дороги и тротуары превратились в реки

Сегодня днем город практически превратился в один большой водоем. Кировчане буквально завалили соцсети фотографиями и видео, по которым можно оценить масштаб потопа.Вот так, например, выглядели тротуары на улице Красина. По этому пути ежедневно ходят дети в школу №40. Как пишут жители обойти огромную лужу можно было либо по проезжей части, что многие и делали, либо по небольшому сухому островку, цепляясь за забор.А это уже Никульчинский переулок в Малой Субботихе. Здесь преодолеть водную преграду и грязь вообще не представляется возможным. Из-за этого некоторые родители сегодня даже не отпустили детей в школу.В городе ситуация не лучше. Мощный поток буквально разделил Карла - Маркса на правобережную и левобережную улицу. Взять ее в брод осмеливались далеко не все пешеходы. Потопы также наблюдали сегодня жители окрестностей улицы Солнечной. Правда, как отмечают некоторые оптимисты - ждать осталось недолго, учитывая понижающуюся температуру на улице - к вечеру все это превратится в один большой каток.