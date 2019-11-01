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Погода устроила кировчанам настоящее испытание

Погода устроила кировчанам настоящее испытание

Сегодня, 10:58
163
Юлия Шалаева
Погода устроила кировчанам настоящее испытание


Накануне погода устроила кировчанам настоящее испытание. С утра на город обрушился ливень, к обеду он превратился в ледяной дождь, который сменил сильный снегопад. Что в течение дня происходило на улицах Кирова?

Какими большими бывают лужи на себе прочувствовали автомобилисты, ехавшие сегодня по Октябрьскому проспекту в районе танка. По словам кировчан этот городской водоем здесь образуется после каждого сильного дождя. Но сегодня он разлился особенно широко и захватил не только проезжую часть, но и большую часть тротуара.   

А это Карла - Маркса. Мощный поток воды здесь буквально разделил улицу на два берега. Взять ее в брод осмеливались далеко не все пешеходы. А вот так выглядели тротуары на улице Красина. По этому пути в сороковую школу ежедневно ходят дети. Как пишут жители в соцсетях - обойти огромную лужу можно было либо по проезжей части, что многие и делали, либо по небольшому сухому островку, цепляясь за забор.

Не успел город обсохнуть, как ливень сменился ледяным дождем. За считанные минуты коркой льда покрылись лобовые стекла автомобилей и провода. Ледяной дождь сменился обильным снегом.

- Как собираетесь выбираться домой?
- А что, может не поедем домой, на танцы сразу.

Ситуация на дорогах сильно осложнилась, особенно в местах подъемов.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Около 15 часов в городе начался настоящий транспортный коллапс. Самая главная проблема с которой столкнулись водители - это гололед и невозможность подняться в гору».

Первые заторы образовались на Карла-Маркса. В районе подъемов встали троллейбусы. Весь остальной транспорт пытался их объехать, но по накатам сделать это было не так-то просто. Не обошлось в этот день и без ЧП.

По городу были зафиксированы многочисленные ДТП.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Особенно не повезло водителю этого автомобиля. При выезде с заправки на него упало дерево».

Возможно дерево упало под тяжестью льда и скорее всего ему помог сильный ветер. Как выяснилось в момент падения в автомобиле никого не было - по всей видимости владелец припарковал машину у заправки и ушел. Между тем госавтоинспекторы
предупредили водителей быть предельно внимательными и по возможности не садиться за руль.

СЕРГЕЙ СУРОВЦЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ГИБДД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Госавтоинспекция рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, быть предельно внимательными и осторожными. Особенно при выполнении маневров. На колесах автомашин должна стоять зимняя резина».

Добавим, что по прогнозам синоптиков сегодня ночью ожидаются заморозки до минус десяти градусов и снегопад.
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