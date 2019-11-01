Презентация нового гидравлического крана на Машзаводе 1 мая

В жизни Машзавода 1 мая произошло знаковое событие. Предприятием был презентован новый гидравлический кран.Про этот кран уже говорят. Ему нет аналогов в мире. Сегодня он гордость завода и конструкция, к созданию которой заводчане подошли с максимально требовательным подходом.Грузоподъемность и возможности крана впечатляют – он может поднимать до 150 тонн, работать со стрелой в горизонтальном положении и легко двигается с 40-тонным грузом на крюке. Новый кран был создан специально для Российских железных дорог. Его можно использовать для ликвидации последствий железнодорожных аварий, подъема локомотивов, а также при строительстве путей и мостов.Сначала кран прошел холостые испытания. Затем силовые. Он спроектирован с учетом европейских габаритов. Поэтому, имеет значительный экспортный потенциал. Увидеть возможности крана на презентации приехали делегации потенциальных заказчиков из стран ближнего и дальнего зарубежья.Новый гидравлический кран открывает выход на международные рынки. Азиатский на сегодняшний день видится заводу как самый перспективный. Пока это единственный экземпляр. Но в том, что такая техника будет востребована сомнений нет. Поскольку, она не заменима для обеспечения безопасности на железных дорогах.