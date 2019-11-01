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Презентация нового гидравлического крана на Машзаводе 1 мая

Презентация нового гидравлического крана на Машзаводе 1 мая

Сегодня, 11:01
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Роман Четвериков
Презентация нового гидравлического крана на Машзаводе 1 мая


В жизни Машзавода 1 мая произошло знаковое событие. Предприятием был презентован новый гидравлический кран.

Про этот кран уже говорят. Ему нет аналогов в мире. Сегодня он гордость завода и конструкция, к созданию которой заводчане подошли с максимально требовательным подходом.  

СЕРГЕЙ ЧУРИН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "КИРОВСКИЙ МАШЗАВОД 1 МАЯ":
«Он создавался в течении года, а разработка шла в течении нескольких лет. Завод переживал тяжелые времена. Разработки были приостановлены. Но в течении года они возобновились и теперь кран стоит перед вами».

Грузоподъемность и возможности крана впечатляют – он может поднимать до 150 тонн, работать со стрелой в горизонтальном положении и легко двигается с 40-тонным грузом на крюке. Новый кран был создан специально для Российских железных дорог. Его можно использовать для ликвидации последствий железнодорожных аварий, подъема локомотивов, а также при строительстве путей и мостов.

ВЛАДИМИР ТАРАСКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА ОАО "РЖД":
«По конструкции крана, по его характеристикам завод далеко шагнул вперед в производстве современной техники, отвечающей всем необходимым требованиям».

Сначала кран прошел холостые испытания. Затем силовые. Он спроектирован с учетом европейских габаритов. Поэтому, имеет значительный экспортный потенциал. Увидеть возможности крана на презентации приехали делегации потенциальных заказчиков из стран ближнего и дальнего зарубежья.  

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это и белорусы, и гости из Монголии, наша железная дорога. Я, думая, что производство подобной техники ставит не только завод, но и область в разряд мировых производителей тяжелой техники для железных дорог».

Новый гидравлический кран открывает выход на международные рынки. Азиатский на сегодняшний день видится заводу как самый перспективный. Пока это единственный экземпляр. Но в том, что такая техника будет востребована сомнений нет. Поскольку, она не заменима для обеспечения безопасности на железных дорогах.
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