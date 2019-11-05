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В Кирове продолжается строительство детских садов

В Кирове продолжается строительство детских садов

Вчера, 15:26
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Александра Гуляева
В Кирове продолжается строительство детских садов


В Кирове продолжается строительство детских садов. До конца года планируют сдать 5 новых зданий. В одном из них - на улице Крупской - сейчас идет отделка. Как выполняются работы?

Александра с маленькой дочкой на руках с интересом рассматривает помещения, где идет стройка. Пока малышке чуть больше полугода, но первый поход в ясли не так уж и далек - отдать дочку в садик Александра планирует, когда той исполнится полтора года.

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВА:
«Пока впечатления приблизительные, но, как видите, все нравится. особенно нравится, что детский сад предполагается с ясельными группами, на которые мы очень рассчитываем. а во-вторых нравится, что он для нас в шаговой доступности».

Осматривают стройку и чиновники. Сейчас на объекте завершены работы по устройству коробки здания, установлены окна и кровля. В самом разгаре - чистовая отделка.

РОМАН ЗЫКИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА:
«На данном этапе у нас закончены все мокрые процессы, штукатурка, стяжка. ведутся отделочные работы, ведутся работы по устройству фасада. заканчиваем благоустройство на следующей неделе, вот тёплые дни, и заканчиваем работы по устройству игровых площадок детских».

Этот детский сад рассчитан на 270 мест.  На первом этаже будут расположены 6 ясельных групп, еще 6 групп для детей старше 3 лет будут размещаться на втором этаже.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас идут процедуры закупки инвентаря, который заполнит этот детский сад. уже к новому году здесь появится мебель и игрушки».

Планируется, что для первых малышей этот детский сад откроет свои двери в начале следующего года. Также должны начать работу детские сады на Заводской, Чистопрудненской и Гагарина. Кроме того, в течение 2020го года собираются построить 10 детских садов в разных районах Кировской области.
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