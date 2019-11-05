В Кирове продолжается строительство детских садов. До конца года планируют сдать 5 новых зданий. В одном из них - на улице Крупской - сейчас идет отделка. Как выполняются работы?Александра с маленькой дочкой на руках с интересом рассматривает помещения, где идет стройка. Пока малышке чуть больше полугода, но первый поход в ясли не так уж и далек - отдать дочку в садик Александра планирует, когда той исполнится полтора года.Осматривают стройку и чиновники. Сейчас на объекте завершены работы по устройству коробки здания, установлены окна и кровля. В самом разгаре - чистовая отделка.Этот детский сад рассчитан на 270 мест. На первом этаже будут расположены 6 ясельных групп, еще 6 групп для детей старше 3 лет будут размещаться на втором этаже.Планируется, что для первых малышей этот детский сад откроет свои двери в начале следующего года. Также должны начать работу детские сады на Заводской, Чистопрудненской и Гагарина. Кроме того, в течение 2020го года собираются построить 10 детских садов в разных районах Кировской области.