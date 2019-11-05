Жильцы "дома-призрака" по улице Щорса 127-к ищут выход из ситуации

Есть ли у собственников жилья, которые оказались жертвами недобросовестных застройщиков, выход из ситуации? Альбина Самигуллина познакомилась с жителями дома, который был признан самовольной постройкой.Жильцы борются за то, чтобы просто жить в этом доме, с самого заселения - с 2013 года. Дело в том, что застройщик оказался недобросовестным, так как построил трёхэтажный многоквартирный дом на земле, которая предназначена для строительства коттеджа на одну семью, люди об этом знали, но застройщик вместе с риэлторской конторой убеждали будущих собственников жилья, что всё честно. "Сначала вы покупаете доли на землю, после введения дома в эксплуатацию мы его переоформим, а следом и вы получите прописки в своих квартирах", - говорили они. Сейчас мужчина отбывает наказание за мошенничество.Два года назад по иску администрации города Кирова суд постановил снести самовольную постройку.И никаких альтернатив администрацией города жителям не предлагается. Самих жильцов их жильё устраивает.Но проблемы всё же есть, и следуют они из того, что дом не зарегистрирован.Но выход появился - чтобы избежать сноса, жильцам за свой счет необходимо устранить 17 нарушений.Во-первых, нужно изменить категорию земли - это должно произойти в декабре, что касается проектно-сметной документации, то она почти готова, жителям только она обошлась в 100 тысяч рублей, а ещё предстоит сама реконструкция, на которую потребуется ещё большего вложения средств.