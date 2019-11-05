Жильцы "дома-призрака" по улице Щорса 127-к ищут выход из ситуации

Есть ли у собственников жилья, которые оказались жертвами недобросовестных застройщиков, выход из ситуации? Альбина Самигуллина познакомилась с жителями дома, который был признан самовольной постройкой.
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Несколько месяцев назад десятки семей из дома №127-К по улице Щорса должны были выселить, закон был не на их стороне. Официально этого дома не существует, поскольку до сих пор он не сдан в эксплуатацию. Что же сейчас происходит с жителями дома-призрака?».
Жильцы борются за то, чтобы просто жить в этом доме, с самого заселения - с 2013 года. Дело в том, что застройщик оказался недобросовестным, так как построил трёхэтажный многоквартирный дом на земле, которая предназначена для строительства коттеджа на одну семью, люди об этом знали, но застройщик вместе с риэлторской конторой убеждали будущих собственников жилья, что всё честно. "Сначала вы покупаете доли на землю, после введения дома в эксплуатацию мы его переоформим, а следом и вы получите прописки в своих квартирах", - говорили они. Сейчас мужчина отбывает наказание за мошенничество.
СВЕТЛАНА СУНЦОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №127-К ПО УЛИЦЕ ЩОРСА:
«Является дом - 40% строительства, полностью его готовность не объявлена, хотя мы здесь проживаем около 6 лет - некоторые люди живут».
Два года назад по иску администрации города Кирова суд постановил снести самовольную постройку.
СВЕТЛАНА СУНЦОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №127-К ПО УЛИЦЕ ЩОРСА:
«В июне-месяце к нам приходили судебные приставы, выгоняли нас, просили освободить помещение, они считали, и администрация считала, что людям на улице будет безопасно жить, чем здесь».
И никаких альтернатив администрацией города жителям не предлагается. Самих жильцов их жильё устраивает.
АНЖЕЛА ЯКИМОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №127-К ПО УЛИЦЕ ЩОРСА:
«Здесь у нас кухня, спальное место, зона отдыха, холодильник, в принципе, всё нас устраивает, всё очень хорошо, тем более, вдали от города, ни шума, ни суеты, всё очень хорошо, для одного-двух человек вот как бы данная квартира очень комфортна».
Но проблемы всё же есть, и следуют они из того, что дом не зарегистрирован.
СВЕТЛАНА СУНЦОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №127-К ПО УЛИЦЕ ЩОРСА:
«У нас большой тариф электричества, так как это стройка идёт, а здесь идёт канализация и всё остальное - всё на электричестве, отопление на электричестве, из-за этого коммунальные платежи у нас сейчас идут довольно завышенные».
Но выход появился - чтобы избежать сноса, жильцам за свой счет необходимо устранить 17 нарушений.
- Заключение эксперта гласит о том, что все замечания по этому дому устранимы, вот, есть подписи экспертов, всё, как бы всё устранимо.
Во-первых, нужно изменить категорию земли - это должно произойти в декабре, что касается проектно-сметной документации, то она почти готова, жителям только она обошлась в 100 тысяч рублей, а ещё предстоит сама реконструкция, на которую потребуется ещё большего вложения средств.