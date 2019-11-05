В домах и квартирах ветеранов ВОВ проводят бесплатный ремонт

В домах и квартирах ветеранов Великой отечественной войны к грядущему юбилею - 75-летию Победы - проводится бесплатный ремонт. Где работы уже завершены, и какие суммы на ремонт заложены в бюджете области?Елизавета Фатеева - ветеран Великой отечественной войны, медик, фармацевт, работала в военных госпиталях всю войну. Когда предложили сделать ремонт, очень обрадовалась. В квартире как раз надо было менять старые советские деревянные рамы на окнах и балконе.Ветераны часто выбирают как разновидность работ именно установку пластиковых окон, поскольку это процесс недолгий по времени 1-2 дня. Деньги, которые государство выделяет на ремонт в квартире ограничены суммой в 50 тысяч рублей. Ветеран Владимир Ямшанов из Кирово-Чепецка тоже выбрал замену окон.Всего на программу по ремонту квартир и домов ветеранов к юбилею Победы было выделено более 21 миллиона рублей. Пока квартиры отремонтировали всего лишь 4 участникам войны.Список ветеранов, которые нуждаются в таком подарке к 9 мая пока формируется, работы только начались. Всего в Кировской области поживает 336 участников Великой отечественной войны.