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В домах и квартирах ветеранов ВОВ проводят бесплатный ремонт

В домах и квартирах ветеранов ВОВ проводят бесплатный ремонт

Вчера, 17:58
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Иван Швецов
В домах и квартирах ветеранов ВОВ проводят бесплатный ремонт


В домах и квартирах ветеранов Великой отечественной войны к грядущему юбилею - 75-летию Победы - проводится бесплатный ремонт. Где работы уже завершены, и какие суммы на ремонт заложены в бюджете области?

Елизавета Фатеева - ветеран Великой отечественной войны, медик, фармацевт, работала в военных госпиталях всю войну. Когда предложили сделать ремонт, очень обрадовалась. В квартире как раз надо было менять старые советские деревянные рамы на окнах и балконе.

ЕЛИЗАВЕТА ФАТЕЕВА, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Сделали мне балкон, пластиковую раму сделали и в комнате окно. Помощь большая. Очень благодарна, за все большое спасибо!».

Ветераны часто выбирают как разновидность работ именно установку пластиковых окон, поскольку это процесс недолгий по времени 1-2 дня. Деньги, которые государство выделяет на ремонт в квартире ограничены суммой в 50 тысяч рублей.  Ветеран Владимир Ямшанов из Кирово-Чепецка тоже выбрал замену окон.

ВИКТОР ЯМШАНОВ, СЫН ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Это очень хорошее дело, для ветеранов ремонт делать. Окна заменить - это большое дело. Каждый год отец пытается их утеплить, чтобы сохранить температуру. Надеемся, что теперь всё будет хорошо».

Всего на программу по ремонту квартир и домов ветеранов к юбилею Победы было выделено более 21 миллиона рублей. Пока квартиры отремонтировали всего лишь 4 участникам войны.

ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При каждом органе самоуправления сформирована комиссия в состав которой входят представители муниципалитетов, строительных организаций и проводится исследование, какие дома и квартиры нуждаются в ремонте. И у нас есть информация, что по 73 инвалидам такой ремонт до конца года будет сделан».

 Список ветеранов, которые нуждаются в таком подарке к 9 мая пока формируется, работы только начались. Всего в Кировской области поживает 336 участников Великой отечественной войны.
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