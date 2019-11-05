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Госдума рассматривает законопроект о возвращении вытрезвителей

Госдума рассматривает законопроект о возвращении вытрезвителей

Сегодня, 11:34
147
Александра Гуляева
Госдума рассматривает законопроект о возвращении вытрезвителей


Госдума в первом чтении одобрила законопроект о возвращении вытрезвителей. Согласно документу, за пребывание в такие местах платить должны будут те, кто туда попадает. Кроме того, предусмотрен еще и штраф.

Сотрудники полиции доставляют в вытрезвитель мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Так выглядела стандартная процедура, которая существовала в России, начиная с 1931го года.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Вытрезвители закрыли в 2011м году. с тех пор, по данным МВД, на территории всей страны в три раза увеличилось количество преступлений, которые люди совершают, будучи в состоянии алкогольного опьянения. кроме того, ежегодно по вине алкоголя из-за переохлаждения погибает около 10 тысяч человек».

Только в Кировской области с начала этого года за появление в общественном месте в пьяном виде к административной ответственности привлечены более 7 тысяч человек. Но теперь их доставляют не в вытрезвители, а везут к медикам - правонарушителей осматривают врачи.

СЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В тех случаях, когда гражданин в состоянии алкогольного опьянения может содержаться в дежурной части, он доставляется в дежурную часть полиции, в любом случае оценку состояния гражданина, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, дают квалифицированные медики».

Если же человеку слишком плохо, то его отправляют в больницу. В этом году Минздрав вышел с предложением вернуть вытрезвители. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы уже одобрили в первом чтении.

ВЕРА КИРИЛЛОВЫХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:
«Попадание в вытрезвитель, это что - это или какой-то молодой человек впервые в жизни познакомился с алкоголем и просто не справился, а если мы говорим о взрослом человеке, то это скорее всего нарушен ситуационный и количественный контроль. то есть это скорее всего сигнал о том, что ему необходимо разобраться, что с ним происходит».

Положительно к возвращению вытрезвителей относятся и жители Кирова.

- Наверное, да, чтобы люди не валялись на улице, а были прибранные.
- Нужно, чтобы не замерзали на улицах, чтоб не погибали по дурости. проспится - человеком будет.
- Я считаю, что нужно. потому что уже много хоть и чуть-чуть, но уже это самое веселых людей ходит. особенно в выходные и праздничные дни.

Согласно законопроекту, вытрезвители будут создавать муниципалитеты. И здесь у общественников возникают вопросы.

ЕВГЕНИЙ СМЕТАНИН, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ну еще в Кирове какие-то возможности есть. а в районных центрах, где такой скудный бюджет? нужно искать какие-то элементы и нужно выходить, чтобы эти полномочия субсидировались федеральным центром. это вот мое мнение».

Предполагается, что вытрезвители будут работать на основе государственно-частного партнерства. То есть, содержать их будут коммерческие организации, а граждане, которые стали клиентами этих заведений должны будут заплатить дважды: за пребывание в вытрезвителе и штраф за то, что находились в общественном месте в пьяном виде. Депутаты продолжат обсуждать закон во втором чтении.
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