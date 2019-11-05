Госдума рассматривает законопроект о возвращении вытрезвителей

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о возвращении вытрезвителей. Согласно документу, за пребывание в такие местах платить должны будут те, кто туда попадает. Кроме того, предусмотрен еще и штраф.Сотрудники полиции доставляют в вытрезвитель мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Так выглядела стандартная процедура, которая существовала в России, начиная с 1931го года.Только в Кировской области с начала этого года за появление в общественном месте в пьяном виде к административной ответственности привлечены более 7 тысяч человек. Но теперь их доставляют не в вытрезвители, а везут к медикам - правонарушителей осматривают врачи.Если же человеку слишком плохо, то его отправляют в больницу. В этом году Минздрав вышел с предложением вернуть вытрезвители. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы уже одобрили в первом чтении.Положительно к возвращению вытрезвителей относятся и жители Кирова.Согласно законопроекту, вытрезвители будут создавать муниципалитеты. И здесь у общественников возникают вопросы.Предполагается, что вытрезвители будут работать на основе государственно-частного партнерства. То есть, содержать их будут коммерческие организации, а граждане, которые стали клиентами этих заведений должны будут заплатить дважды: за пребывание в вытрезвителе и штраф за то, что находились в общественном месте в пьяном виде. Депутаты продолжат обсуждать закон во втором чтении.