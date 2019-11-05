В Кирове растет число травмированных из-за гололеда и заболевших ОРВИ

Погода стала настоящим бедствием для кировчан. Только в одну травматологическую поликлинику за три дня обратился 41 человек, пострадавший от гололеда. Кроме этого, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ.Утром водители с трудом добирались до своих припаркованных автомобилей, ну а пешеходам можно было устраивать соревнования по фигурному катанию. Некоторые так и сделали, встав на коньки. По-другому передвигаться по обледеневшим тротуарам было практически невозможно.К полудню благодаря плюсовой температуре лед немного подтаял, и на тротуарах наконец появились признаки работы коммунальных служб и дворниках. Но в большинстве микрорайонах и дворах пешеходные зоны по-прежнему больше напоминают парк аттракционов.От гололеда пострадал и общественный транспорт. Утром съехал в кювет рейсовый автобус, шедший в Сидоровку. Еще один автобус 39-го маршрута занесло в кювет на улице Заводской. Ситуация с гололедом обсуждалась сегодня в администрации Кирова. Выяснилось, что в ночную смену в городе работало всего 40 единиц техники, что было явно недостаточно при таких сложных погодных условиях. За плохое содержание дорог и тротуаров подрядчик будет оштрафован.Из-за гололёда участились и обращения в травматологическую больницу. С 8 по 10 ноября 32 человека получили помощь в амбулаторных условиях, а 9 были госпитализированы.Из-за резких перепадов температур обострилась ситуация и с респираторными заболеваниями, но превышения эпидемического порога нет.Специалисты рекомендуют внимательнее относиться к своему здоровью и повышать иммунитет.Кроме того, не стоит забывать про закаливание, баланс работы и отдыха, хороший сон. Также стоит чаще мыть руки, проветривать помещение и производить его уборку.