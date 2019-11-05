В Кирове растет число травмированных из-за гололеда и заболевших ОРВИ

Погода стала настоящим бедствием для кировчан. Только в одну травматологическую поликлинику за три дня обратился 41 человек, пострадавший от гололеда. Кроме этого, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ.
Утром водители с трудом добирались до своих припаркованных автомобилей, ну а пешеходам можно было устраивать соревнования по фигурному катанию. Некоторые так и сделали, встав на коньки. По-другому передвигаться по обледеневшим тротуарам было практически невозможно.
К полудню благодаря плюсовой температуре лед немного подтаял, и на тротуарах наконец появились признаки работы коммунальных служб и дворниках. Но в большинстве микрорайонах и дворах пешеходные зоны по-прежнему больше напоминают парк аттракционов.
От гололеда пострадал и общественный транспорт. Утром съехал в кювет рейсовый автобус, шедший в Сидоровку. Еще один автобус 39-го маршрута занесло в кювет на улице Заводской. Ситуация с гололедом обсуждалась сегодня в администрации Кирова. Выяснилось, что в ночную смену в городе работало всего 40 единиц техники, что было явно недостаточно при таких сложных погодных условиях. За плохое содержание дорог и тротуаров подрядчик будет оштрафован.
Из-за гололёда участились и обращения в травматологическую больницу. С 8 по 10 ноября 32 человека получили помощь в амбулаторных условиях, а 9 были госпитализированы.
СЕРГЕЙ КАРАВАЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:
«Типичные травмы для таких условий: это изолированная скелетная травма, переломы костей в области голеностопного сустава, переломы костей голени, переломы костей предплечья».
Из-за резких перепадов температур обострилась ситуация и с респираторными заболеваниями, но превышения эпидемического порога нет.
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы отмечаем постепенное нарастание заболеваемости ОРВИ, это будет продолжаться и весь декабрь, это уже связано, конечно, со сменой на переход на осенний период подъемы заболеваемости, которые характерны для этого периода».
Специалисты рекомендуют внимательнее относиться к своему здоровью и повышать иммунитет.
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь весь комплекс мероприятий - это и питание, которое должно бы сейчас иметь не только состав: белки, жиры и углеводы, но и обязательно - это витамины, мы смотрим насколько продукты обогащены витаминами, микроэлементами. Поддерживаем теми свежими овощами, фруктами, ягодами, которые у нас сейчас уже не с огорода, а которые мы покупаем в магазинах, на рынках».
Кроме того, не стоит забывать про закаливание, баланс работы и отдыха, хороший сон. Также стоит чаще мыть руки, проветривать помещение и производить его уборку.