Прямой эфир
09 ноя 16:32 В Даровском районе вертолет санавиации нашел пропавшие понтонные мосты. 07 ноя 17:51 Жильцы дома на улице Ломоносова после капремонта не узнали свой подвал 08 ноя 11:01 Презентация нового гидравлического крана на Машзаводе 1 мая 07 ноя 15:24 Кировчан ждет уникальный передвижной выставочный проект "Живописная Россия" 08 ноя 10:58 Погода устроила кировчанам настоящее испытание 07 ноя 17:49 Жители Мурашей не могут дождаться переселения 05 ноя 15:49 Юная кировчанка вернулась с призовым местом конкурса "Хрустальные звёздочки" 08 ноя 18:00 Юные футболисты из Кирова показали характер на всероссийском турнире по футболу в Перми 08 ноя 15:10 В Кирове прошел турнир по бильярду среди сотрудников ОВД 07 ноя 17:45 Кировские дороги и тротуары превратились в реки
2°C
$
63,91
70,48
12 ноября 12:46
12 ноя 12:33 Кировская школа вошла в двадцатку лучших школ России с инклюзивным образованием 12 ноя 11:44 В Кирове впервые состоялись соревнования по фигурному катанию среди взрослых 12 ноя 11:03 Три аварийных моста в Кирове могут отремонтировать уже в следующем году 12 ноя 11:01 В Даровском районе несколько поселков остались отрезанными от большой земли 12 ноя 10:58 В Кирове растет число травмированных из-за гололеда и заболевших ОРВИ 11 ноя 19:16 МХК «Олимпия» второй месяц без побед. 11 ноя 18:04 В Кирове выступили сильнейшие гиревики области 11 ноя 18:02 Киров готовится к соревнованиям по ледолазанию 11 ноя 16:04 Юниорская команда «Олимпия» порадовала болельщиков двумя домашними победами. 11 ноя 15:06 В Кирове наградили победителей областной фотопремии "Вятский объектив"
В Кирове растет число травмированных из-за гололеда и заболевших ОРВИ

В Кирове растет число травмированных из-за гололеда и заболевших ОРВИ

Сегодня, 10:58
96
Альбина Самигуллина
В Кирове растет число травмированных из-за гололеда и заболевших ОРВИ


Погода стала настоящим бедствием для кировчан. Только в одну травматологическую поликлинику за три дня обратился 41 человек, пострадавший от гололеда. Кроме этого, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ.
 
Утром водители с трудом добирались до своих припаркованных автомобилей, ну а пешеходам можно было устраивать соревнования по фигурному катанию. Некоторые так и сделали, встав на коньки. По-другому передвигаться по обледеневшим тротуарам было практически невозможно.

К полудню благодаря плюсовой температуре лед немного подтаял, и на тротуарах наконец появились признаки работы коммунальных служб и дворниках. Но в большинстве микрорайонах и дворах пешеходные зоны по-прежнему больше напоминают парк аттракционов.

От гололеда пострадал и общественный транспорт. Утром съехал в кювет рейсовый автобус, шедший в Сидоровку. Еще один автобус 39-го маршрута занесло в кювет на улице Заводской. Ситуация с гололедом обсуждалась сегодня в администрации Кирова. Выяснилось, что в ночную смену в городе работало всего 40 единиц техники, что было явно недостаточно при таких сложных погодных условиях. За плохое содержание дорог и тротуаров подрядчик будет оштрафован.  

Из-за гололёда участились и обращения в травматологическую больницу. С 8 по 10 ноября 32 человека получили помощь в амбулаторных условиях, а 9 были госпитализированы.

СЕРГЕЙ КАРАВАЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:
«Типичные травмы для таких условий: это изолированная скелетная травма, переломы костей в области голеностопного сустава, переломы костей голени, переломы костей предплечья».

Из-за резких перепадов температур обострилась ситуация и с респираторными заболеваниями, но превышения эпидемического порога нет.

ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы отмечаем постепенное нарастание заболеваемости ОРВИ, это будет продолжаться и весь декабрь, это уже связано, конечно, со сменой на переход на осенний период подъемы заболеваемости, которые характерны для этого периода».

Специалисты рекомендуют внимательнее относиться к своему здоровью и повышать иммунитет.

ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь весь комплекс мероприятий - это и питание, которое должно бы сейчас иметь не только состав: белки, жиры и углеводы, но и обязательно - это витамины, мы смотрим насколько продукты обогащены витаминами, микроэлементами. Поддерживаем теми свежими овощами, фруктами, ягодами, которые у нас сейчас уже не с огорода, а которые мы покупаем в магазинах, на рынках».

Кроме того, не стоит забывать про закаливание, баланс работы и отдыха, хороший сон. Также стоит чаще мыть руки, проветривать помещение и производить его уборку.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама