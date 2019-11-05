Три аварийных моста в Кирове могут отремонтировать уже в следующем году. Пока власти готовятся к разработке проектной документации, чтобы получить финансирование в рамках национального проекта. В каком состоянии мосты сейчас?Ежедневно по этому мосту в Субботихе проезжают сотни автомобилей. Но многие водители и не догадываются, насколько на самом деле плачевное состояние моста. Зато пешеходам, которые захотят по нему пройти, придется быть осторожными.Сейчас место, где не хватает покрытия, огорожено проволокой. Чтобы преодолеть мост, пешеходам приходится выходить на проезжую часть. Но и там не так все гладко - безопасности угрожают не только автомобили, в асфальте на дороге - тоже есть дыры. Чуть лучше ситуация на мосту в деревне Луговые. Там, по словам местных жителей, мост недавно ремонтировали.Тем не менее, как уверяют местные жители, по этой дороге часто ездят не только легковушки, но и грузовые автомобили. Поэтому жители деревни боятся, что однажды опоры старого моста не выдержат. В администрации Кирова сообщили, что в скором времени начнется разработка проектной документации по ремонту мостов.На составление проектной документации по каждому мосту выделено более двух миллионов рублей. В планах также ремонт моста на Советском тракте в Нововятском районе. Если город получит деньги из федерального бюджета, то мосты отремонтируют в течение ближайших двух лет. А пока водителям и пешеходам остается лишь быть предельно внимательными - чтобы не угодить в яму.