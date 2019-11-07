Троим кировским школьникам вручили медали «За спасение жизни» и «За мужество в спасении»

Троим школьникам из Советского района вручили медали «За спасение жизни» и «За мужество в спасении». Церемония прошла в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои", который реализуется при поддержке Совета Федерации Федерального собрания.Артем Шевнин и Дмитрий Карпунин спасли семилетнего мальчика, который провалился в заброшенный пожарный водоем, наполненный талой водой. ЧП произошло в начале апреля в поселке Новый Советского района.Награды вручили школьникам и их родителям.Медаль "За мужество в спасении" вручили также Льву Соловьеву из Советска, который во время пожара в доме не растерялся, разбил стекло и помог выбраться младшему брату и его другу.Благодарственные письма были вручены и руководителям школ, где учатся юные герои.