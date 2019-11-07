Троим кировским школьникам вручили медали «За спасение жизни» и «За мужество в спасении»

Троим школьникам из Советского района вручили медали «За спасение жизни» и «За мужество в спасении». Церемония прошла в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои", который реализуется при поддержке Совета Федерации Федерального собрания.
Артем Шевнин и Дмитрий Карпунин спасли семилетнего мальчика, который провалился в заброшенный пожарный водоем, наполненный талой водой. ЧП произошло в начале апреля в поселке Новый Советского района.
ДМИТРИЙ КАРПУНИН, УЧАСТНИК ВСЕРОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА "ДЕТИ-ГЕРОИ":
«Там не видно его было, полностью под водой скрыло, Артем потом прыгнул за ним, достали Матвея, он нас ждал, когда я хотел Артема достать, я сказал, пусть идет домой, греется, я потом сбегал за лестницей, достали Артема, сходили переоделись, проверили Матвея, все хорошо».
Награды вручили школьникам и их родителям.
НАТАЛИЯ КАРПУНИНА, МАМА ДМИТРИЯ:
«Я горжусь своим сыном, что он в трудной жизненной ситуации не растерялся и спас человека».
Медаль "За мужество в спасении" вручили также Льву Соловьеву из Советска, который во время пожара в доме не растерялся, разбил стекло и помог выбраться младшему брату и его другу.
ВИКТОР БОНДАРЕВ, ГЕРОЙ РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ:
«Когда выходит паренек или девочка, 8-10 лет, совершили геройские поступки, спокойно на это смотреть невозможно, сердце разрывается от гордости, что у нас есть такие дети».
Благодарственные письма были вручены и руководителям школ, где учатся юные герои.