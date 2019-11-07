В Кирове появится необычный сквер

В Кирове в микрорайоне Домостроитель появится "Никольская дорожка". Так называется сквер, который прихожане создают у храма святителя Николая. По задумке, дорожка будет в форме креста и повторит путь Великорецкого крестного хода.Десять лет назад в микрорайоне Домостроитель появился православный приход. Тогда свой храм для жителей был несбыточной мечтой. Однако прошли годы и силами местного сообщества была построена церковь. Храм святителя Николая осветили в 2016 году. Начались регулярные службы. Сегодня у прихожан новая цель - обустроить сквер у храма под названием "Никольская дорожка". Идея принадлежит художнику-каллиграфу Андрею Драченкову. Он же разработал и эскиз дорожки. Сквер будет в форме креста, а дорожка в точности повторит путь Великорецкого крестного хода, со всеми его стоянками.Основные работы по благоустройству планируют начать весной. Пока же удалось подготовить площадку под сквер - силами прихода завезли грунт, сделали разметку креста.Начало проекта положено, говорят местные активисты. Уже готова отправная точка будущей Никольской дорожки. Это место, откуда отправляется Великорецкий крестный ход. Здесь заложен и первый камень, сохраненный кировчанами от разрушенного Александро-Невского собора. По задумке от сюда верующие начинают свой путь и свою молитву.Чтобы реализовать проект необходимо три миллиона рублей. Сейчас в храме идет сбор средств, основная надежда на меценатов и Гранты. По словам руководителя Фонда общественных инициатив Натальи Катаевой, этот проект стоит того. Он дает возможность верующим больше узнать о крестном ходе, подготовиться к нему и даже пройти.Никольская дорожка станет не только сквером, но и частью большого храмового комплекса, который здесь мечтают создать. В центре мечты конечно же большой каменный храм. Его очертания уже есть на бумаге - это чертежи архитектора Ивана Чарушина. Прихожане верят, что все задуманное им удастся воплотить в жизнь и комплекс станет украшением района.