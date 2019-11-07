Кировские кинологи провели открытое занятие для старшеклассников. Дети смогли своими глазами увидеть, на что способны дрессированные животные, и узнали некоторые важные секреты правильного воспитания собак.
Служебная овчарка отрабатывает навык задержания. Укусить условного преступника она может только за плечо, а затем, по первой команде хозяина, собака должна отпустить задержанного и переключить все внимание на дрессировщика - в ожидании следующей команды.
- Стой. рядом. все, примите задержанного.
Владислав Ситников играет роль задержанного не первый раз - собаками занимается с 15-ти лет. И хоть процесс обучения часто выглядит как игра, тренировки имеют большое значение.
ВЛАДИСЛАВ СИТНИКОВ, ВНЕШТАТНЫЙ ПОМОЩНИК ПО ДРЕССИРОВКЕ:
«Чтобы собака умела кусаться правильно, задерживать преступников, первое время было страшно, когда начинал заниматься вообще этим, сейчас нет».
Затем кинологи показывают, как собаки умеют находить взрывчатку и наркотики. Имитаторы запахов прячут в коробки, животное должно найти нужный запах среди нескольких. Показывают собаки и умение находить по запаху хозяев брошенных вещей - нередко это помогает найти преступников, которые забывают на месте преступления какие-то вещи.
- Вот нашла, обнаружила данного человека, кому принадлежит запаха вещь.
Подавать голос собаке, которая находит взрывчатку, наркотики и хозяина потерянных вещей нельзя - в реальной жизни это может спугнуть преступников. Поэтому животное ложится, а затем в качестве награды получает лакомство или игрушку. Наблюдают за тренировкой старшеклассники и юнармейцы.
МАКСИМ ПЕТРОВ, СТАРШЕКЛАССНИК:
«Вот даже сам выступал на примере. понравилось, как по запаху находит. это вообще достойно».
ВЛАДИСЛАВ СМИРНОВ, СТАРШЕКЛАССНИК:
«Собаки и кинологи - все профессиональны, даже маленький щенок на такое способен - находить по запаху различные объекты. очень интересно».
Для ребят такие встречи с дрессировщиками и их подопечными - возможность узнать какие-то нюансы из профессии кинолога. Но самое главное, о чем говорят дрессировщики, - к каждому животному нужен индивидуальный подход.
СЕРГЕЙ МИСТАК, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ РАЗВЕДЕНИЯ, ВЫРАЩИВАНИЯ И ДРЕССИРОВКИ СЛУЖЕБНЫХ ЖИВОТНЫХ:
«Допустим, собака не пошла в темный подвал там куда-то, значит, ты работать должен именно по темным местам, чтобы собачка отрабатывала эти места, не боялась. поэтому работать начинаешь уже там. ну разные направления, каждый кинолог смотрит под свою собаку».
Пока ребята только наблюдают, до момента, когда придется выбирать профессию у них есть еще несколько месяцев. Возможно, кто-то захочет связать свою жизнь с животными.