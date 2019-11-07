Кировские кинологи провели открытое занятие для старшеклассников. Дети смогли своими глазами увидеть, на что способны дрессированные животные, и узнали некоторые важные секреты правильного воспитания собак.Служебная овчарка отрабатывает навык задержания. Укусить условного преступника она может только за плечо, а затем, по первой команде хозяина, собака должна отпустить задержанного и переключить все внимание на дрессировщика - в ожидании следующей команды.Владислав Ситников играет роль задержанного не первый раз - собаками занимается с 15-ти лет. И хоть процесс обучения часто выглядит как игра, тренировки имеют большое значение.Затем кинологи показывают, как собаки умеют находить взрывчатку и наркотики. Имитаторы запахов прячут в коробки, животное должно найти нужный запах среди нескольких. Показывают собаки и умение находить по запаху хозяев брошенных вещей - нередко это помогает найти преступников, которые забывают на месте преступления какие-то вещи.Подавать голос собаке, которая находит взрывчатку, наркотики и хозяина потерянных вещей нельзя - в реальной жизни это может спугнуть преступников. Поэтому животное ложится, а затем в качестве награды получает лакомство или игрушку. Наблюдают за тренировкой старшеклассники и юнармейцы.Для ребят такие встречи с дрессировщиками и их подопечными - возможность узнать какие-то нюансы из профессии кинолога. Но самое главное, о чем говорят дрессировщики, - к каждому животному нужен индивидуальный подход.Пока ребята только наблюдают, до момента, когда придется выбирать профессию у них есть еще несколько месяцев. Возможно, кто-то захочет связать свою жизнь с животными.