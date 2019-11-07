В Кирове наградили победителей конкурсов ТОСов и центров местных инициатив

От идеи и мечты - к результату! Под таким девизом прошла встреча активистов ТОС их фонда поддержки общественных инициатив. Итоги проектов и награждение победителей в репортаже Ивана Швецова.Масштабы деятельности кировских общественников впечатляют: фонд "Вятская соборность" вышел на международную арену и получил президентский грант за "Народную дипломатию" и поддержку дружеских отношений с Литвой. Но несмотря на такой федеральный масштаб, деятельность ТОСов, как была, так и остается в то же время очень камерной, ориентированной на двор, улицу, село, район. Так наши ТОСовцы из Врерхошижемского района стали победителями конкурса "Деревенька моя".Родина всех кировских ТОСов - центр Калейдоскоп освоил в этом году новые формы работы с молодежью, и юбилей города оказался удачным поводом проявить свою активность.За счет ТОСа на Некрасова 55 появилась детская площадка, которая была нужна целому микрорайону. Если бы не активисты - ничего бы не было.В 2019 году волонтеры фонда "Вятская соборность" посадили в Кирове 298 деревьев - это абсолютный рекорд за последние годы. Лучшие из общественных активистов были награждены Благодарственными письмами за вклад в работу фонда.