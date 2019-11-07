В Кирове наградили победителей конкурсов ТОСов и центров местных инициатив

От идеи и мечты - к результату! Под таким девизом прошла встреча активистов ТОС их фонда поддержки общественных инициатив. Итоги проектов и награждение победителей в репортаже Ивана Швецова.
Масштабы деятельности кировских общественников впечатляют: фонд "Вятская соборность" вышел на международную арену и получил президентский грант за "Народную дипломатию" и поддержку дружеских отношений с Литвой. Но несмотря на такой федеральный масштаб, деятельность ТОСов, как была, так и остается в то же время очень камерной, ориентированной на двор, улицу, село, район. Так наши ТОСовцы из Врерхошижемского района стали победителями конкурса "Деревенька моя".
НАТАЛЬЯ ШИРОКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УГОРСКОГО ЖЕНСОВЕТА:
«Мы участвовали в номинации самая инициативная деревенька. Живой пример -мы на народные деньги поставили памятник воинам ВОВ».
Родина всех кировских ТОСов - центр Калейдоскоп освоил в этом году новые формы работы с молодежью, и юбилей города оказался удачным поводом проявить свою активность.
СВЕТЛАНА ШУПЛЕЦОВА, СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ МКУ "ЦЕНТР КАЛЕЙДОСКОП":
«Фестиваль уличной акустики представлял собой масштабный день молодежи для нашего микрорайона, специально ко Дню города».
За счет ТОСа на Некрасова 55 появилась детская площадка, которая была нужна целому микрорайону. Если бы не активисты - ничего бы не было.
ЕКАТЕРИНА КУЛИКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС НЕКРАСОВА 55:
«ТОС занимается благоустройством нашей придомовой территории. Не было детской площадки. Мы вступили в ТОС и благодаря этому у нас появилась новая большая детская площадка».
В 2019 году волонтеры фонда "Вятская соборность" посадили в Кирове 298 деревьев - это абсолютный рекорд за последние годы. Лучшие из общественных активистов были награждены Благодарственными письмами за вклад в работу фонда.