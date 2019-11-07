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Профессиональный праздник отмечают бойцы спецназа УФСИН

Профессиональный праздник отмечают бойцы спецназа УФСИН

Вчера, 18:10
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Михаил Конышев
Профессиональный праздник отмечают бойцы спецназа УФСИН


Сегодня свой профессиональный праздник отмечают  бойцы отделов специального назначения УФСИН. 13 ноября 1990 года приказом МВД СССР  были созданы отряды специального назначения, выполняющие боевые задачи любой степени сложности.

Отряд специального назначения «Алмаз» УФСИН России по Кировской области был создан 1 марта 1991 года. Имя спецподразделению было выбрано не случайно, в переводе с греческого «алмаз» означает – непобедимый, несокрушимый. И действительно отряд стал непобедимым благодаря сотрудникам, проходящим полный курс обучения по служебной, тактико-специальной, огневой, психологической и физической подготовке. Отдел специального назначения «всегда готов выполнить поставленные руководством задачи в полном объёме, в кротчайшие сроки, поскольку девиз спецподразделения: «Любое задание - в любое время, в любом месте». Дмитрий Долгих с подросткового возраста мечтал служить в подразделениях спецназа, тем более  было на кого ровняться.

ДМИТРИЙ ДОЛГИХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРЯДА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ "АЛМАЗ":
«Отец у меня, практически кадровый военный. Поэтому по его стопам все время хотелось пойти».

Сотрудник отряда Дмитрий серьезно увлекается поисковым движением. По своей гражданской специальности он историк, поэтому здесь и профессиональный интерес, и дань памяти тем, кто погиб на полях сражений. Как признался Дмитрий, самое ценное для поисковика - это найти медальон. Если удается прочитать заполненную записку, то это значит, что очередной боец будет вычеркнут из списка пропавших без вести, а родственники смогут узнать, где и как погиб солдат. На личном счету Дмитрия 13 медальонов, 7 из которых прочитаны. Благодаря поисковикам найдено и торжественно предано земле с отданием воинских и духовных почестей сотни тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Есть такое выражение, что в поиске нет случайных людей.

ДМИТРИЙ ДОЛГИХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРЯДА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ "АЛМАЗ":
«В первую очередь, должно быть собственное желание, собственный интерес именно к истории, определенное трудолюбие и небольшие навыки выживания, чтобы существовать в течение 2-3 недель».

В поисковом движении Дмитрий уже 20 лет и на этой цифре останавливаться не собирается.
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