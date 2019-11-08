В музее Воинской славы открылась выставка, посвящённая нашим землякам - героям Советского Союза. Экспозицию назвали "Подвигом вашим гордится".Фёдор Алексеевич Костин - уроженец села Адышево, получил звание Героя Советского Союза при форсировании реки Неман - пограничной зоны между СССР и Германией тогда - сейчас это Калининградская область.Фёдору Костину посвящена целая витрина: медаль "Золотая Звезда, орден Ленина, другие боевые награды, также фотографии, письма и пояса от литовских городов, в освобождении которых он участвовал.Звание Героя Советского Союза - высшая награда, которую вручали за заслуги, связанные с совершением геройского подвига, ей были удостоены более двухсот человек нашей области в годы Великой Отечественной войны. Представленные на выставке медали, личные вещи, письма, фотографии и многие другие не менее интересные предметы наших Героев передают атмосферу тех лет. Также на выставке можно узнать и о полных кавалерах ордена Славы.Среди экспонатов - казачья бурка подполковника Ивана Костина, прострелянная вражеской пулей, китель к мундиру Главного маршала авиации СССР Константина Вершинина, портсигар участника Парада Победы Никанора Захватаева.