В музее Воинской славы открылась выставка, посвящённая нашим землякам - героям Советского Союза. Экспозицию назвали "Подвигом вашим гордится".
Фёдор Алексеевич Костин - уроженец села Адышево, получил звание Героя Советского Союза при форсировании реки Неман - пограничной зоны между СССР и Германией тогда - сейчас это Калининградская область.
ДЕНИС ГРИШИН, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ:
«Его подразделение первым форсировало Неман в районе литовского города Кудиркос-Науместис, захватили плацдарм, его удерживали в течение длительного времени, отбивали вражеские атаки».
Фёдору Костину посвящена целая витрина: медаль "Золотая Звезда, орден Ленина, другие боевые награды, также фотографии, письма и пояса от литовских городов, в освобождении которых он участвовал.
ДЕНИС ГРИШИН, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ:
«Война для него в 45-м году не закончилась 9 мая, победу он встретил в Восточной Пруссии, а потом армия, в которой он служил, перебрасывается на Дальний Восток».
Звание Героя Советского Союза - высшая награда, которую вручали за заслуги, связанные с совершением геройского подвига, ей были удостоены более двухсот человек нашей области в годы Великой Отечественной войны. Представленные на выставке медали, личные вещи, письма, фотографии и многие другие не менее интересные предметы наших Героев передают атмосферу тех лет. Также на выставке можно узнать и о полных кавалерах ордена Славы.
ДЕНИС ГРИШИН, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ:
«Награждались им рядовые солдаты, сержанты, и полный кавалер, то есть человек, имеющий три степени этого Ордена, все три степени, он приравнивался по своему статусу к Герою Советского Союза. Всего у нас в Кировской области 43 таких полных кавалера».
Среди экспонатов - казачья бурка подполковника Ивана Костина, прострелянная вражеской пулей, китель к мундиру Главного маршала авиации СССР Константина Вершинина, портсигар участника Парада Победы Никанора Захватаева.