Депутаты ЗакСобрания обсуждают проект закона об областном бюджете на 2020 год

В Законодательном Собрании области состоялось заседание комитета по бюджету, налогам, иным доходным источникам и контролю за эффективным использованием бюджетных средств. Главной темой стало обсуждение проекта закона об областном бюджете на 2020 год.Министр финансов Кировской области рассказал о положительных прогнозах на предстоящие три года - бюджет Кировской области планирует оставаться в профиците. Более подробно был рассмотрен бюджет на следующий год. 60% бюджета составляют собственные доходы, которые формируют налоговые и неналоговые поступления, они составят 35,3 миллиардов рублей. Были отмечены источники, растущие более быстрыми темпами - это доходы от акцизов, которые по сравнению с текущим годом вырастут на 42%, а именно - акцизы на нефтепродукты.Объем неналоговых доходов в 2020 году прогнозируется в 1,5 миллиарда рублей. В эту сумму входит плата за использование лесов и доходы от штрафов. Что касается безвозмездных поступлений в бюджет - то они составят 23,5 миллиарда рублей, они будут вложены в различные сферы.Отметим также, что ко второму чтению будут известны точные цифры по дотациям на сбалансированность, которые отвечают за повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Расходная часть бюджета на следующий год носит следующий характер: приоритетом будут являться средства, направленные на реализацию национальных проектов. Упор будет сделан на социальную сферу, в неё планируется вложить 37,2 миллиардов, что составляет 64% от всех расходов. В 2020 году также планируется повышение заработных плат. На это есть три составляющие:И они составят 27 тысяч 4 рубля. Остальных уже не "указных" категорий работников бюджетной сферы ждёт повышение зарплаты 1 октября следующего года, зарплата вырастет 3,8% или на прогнозируемый уровень инфляции. Всего в следующем году регион собирается потратить 58,2 миллиарда. Первое чтение закона о бюджете состоится 15 ноября. По его итогам будет организована согласительная комиссия.По окончании работы комитета состоялось голосование, по итогам которого только один человек воздержался, все остальные были поддержали законопроект.