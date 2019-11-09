Активисты ОНФ начали проверку жалоб родителей на опасные маршруты к школам

Когда путь до школы - это целое приключение. Причем не безопасное. Общественные активисты получили более сотни жалоб от жителей региона на опасную дорогу до образовательных учреждений.Эта дорога явно не для пешеходов. Однако, здесь все равно ходят люди. Не редко - это ученики 11й школы. До учебного заведения отсюда, примерно метров двести. И этот путь не самый безопасный.Чем больше грязи, тем ближе к центру дороги идут пешеходы. Водители этот отрезок улицы Агрономической очень не любят. Покрытие здесь, само по себе в ужасном состоянии, а когда появляются еще и пешеходы, не знаешь, куда и руль повернуть.А на этой дороге совершенно другие скорости. Улица Четвертой Пятилетки в поселке Новом на многих участках не имеет тротуаров. На ней расположена школа. Чтобы добраться до учебного заведения, приходится часто выходить на проезжую часть.Буквально за пару дней активисты ОНФ получили более сотни жалоб от взволнованных родителей. Среди главных проблем - плохая освещенность улиц, разбитые дороги, отсутствие тротуаров.Общественные активисты сейчас проводят мониторинг. После того, как этот процесс будет закончен, они передадут все материалы компетентным органам, а дальше будут требовать от них решительных действий, чтобы устранить проблемы.