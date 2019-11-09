Активисты ОНФ начали проверку жалоб родителей на опасные маршруты к школам

Когда путь до школы - это целое приключение. Причем не безопасное. Общественные активисты получили более сотни жалоб от жителей региона на опасную дорогу до образовательных учреждений.
Эта дорога явно не для пешеходов. Однако, здесь все равно ходят люди. Не редко - это ученики 11й школы. До учебного заведения отсюда, примерно метров двести. И этот путь не самый безопасный.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«С одной стороны дороги большая яма, с другой бетонные плиты. Этот участок можно преодолеть только по проезжей части. А когда температура выше нуля, то вся дорога превращается в сплошную грязь».
Чем больше грязи, тем ближе к центру дороги идут пешеходы. Водители этот отрезок улицы Агрономической очень не любят. Покрытие здесь, само по себе в ужасном состоянии, а когда появляются еще и пешеходы, не знаешь, куда и руль повернуть.
ВИКТОР МАРАХИН:
«Пешеходы, когда вода, вообще невозможно им пройти. Они по колено в воде идут. Мы боимся их обрызгать».
А на этой дороге совершенно другие скорости. Улица Четвертой Пятилетки в поселке Новом на многих участках не имеет тротуаров. На ней расположена школа. Чтобы добраться до учебного заведения, приходится часто выходить на проезжую часть.
ВАЛЕРИЯ ЧЕРЕМИСИНА, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если еще очень много луж, то проезжающие мимо машины окатывают водой грязной детей. Родители нам рассказывали такие ситуации, когда вплоть до самой шапки их дети приходили домой грязные. Это опасно. Там недостаточно много света».
Буквально за пару дней активисты ОНФ получили более сотни жалоб от взволнованных родителей. Среди главных проблем - плохая освещенность улиц, разбитые дороги, отсутствие тротуаров.
ВАЛЕРИЯ ЧЕРЕМИСИНА, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это и стаи бродячих собак, и сомнительное соседство с разными "недостроями", опасными заброшенными зданиями, конечно, родители волнуются за своих детей. В большинстве случаев эти ситуации не решаются годами».
Общественные активисты сейчас проводят мониторинг. После того, как этот процесс будет закончен, они передадут все материалы компетентным органам, а дальше будут требовать от них решительных действий, чтобы устранить проблемы.