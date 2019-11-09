79-летней жительнице Тужи поисковики передали останки и вещи отца, погибшего в ВОВ

Останки бойца Красной Армии, уроженца Тужинского района Алексея Юдникова, которые были найдены поисковиками в Новгородской области, переданы родственникам. На церемонию передачи останков и личных вещей дочери павшего солдата приехал Игорь Васильев.
На торжественно-траурную церемонию Раиса Гребнёва смотрит с замиранием сердца. Когда ее отца - Алексея Юдникова - провожали на фронт девочке было всего полтора года.
РАИСА ГРЕБНЁВА, ДОЧЬ БОЙЦА КРАСНОЙ АРМИИ:
«Сестренка у меня была, ей два годика была, а мне полтора, он вернулся домой, вытащил меня из кроватки, вынес на улицу, подержал, отдал маме и говорит - береги девчонок, так и ушел и все».
Поисковым отрядом «Березка» на Новгородской земле были обнаружены и подняты останки бойца Красной Армии. Алексея Юдникова узнали по смертному медальону. Отряд сообщил о найденных останках поисковому отряду «Рубеж» из Кировской области. Наши поисковики рассказали об этом главе региона во время личного приема. Благодаря помощи Игоря Васильева останки доставили на малую родину.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня происходит два таких события, когда мы заново обретаем земляка, Алексея Фёдоровича, вашего отца, и с другой стороны усилиями вот этих вот молодых ребят приближаем окончание войны, поскольку еще один солдат нашел свое успокоение на Родине».
Теперь останки бойца захоронят в Тужинском районе, а медальон останется в семье.
Затем - визит в Тужинскую районную больницу. Два года назад здесь сделали ремонт, внедрили электронное формирование очереди, а в этом году на работу в больницу пришли 4 новых врача.
- Постепенно будем менять эти бумажные кипы. надо же сделать так, чтобы если кому-то направление надо, чтобы без бумажек.
- Да, это очень хорошо.
А Центр туризма и краеведения в прошлом году реконструировали в рамках проекта поддержки местных инициатив. Сейчас здесь находится автостанция, выставочный зал и кабинет для мастер-классов местных умельцев.
- Это здание было открыто в феврале этого года, до этого здесь было здание автостанции непрезентабельного вида, которое производило, конечно же, удручающее впечатление.
В завершении поездки осмотр центральной площади - в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды здесь" сделали освещение, видеонаблюдение, поставили скамейки и отремонтировали асфальт.