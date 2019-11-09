79-летней жительнице Тужи поисковики передали останки и вещи отца, погибшего в ВОВ

Останки бойца Красной Армии, уроженца Тужинского района Алексея Юдникова, которые были найдены поисковиками в Новгородской области, переданы родственникам. На церемонию передачи останков и личных вещей дочери павшего солдата приехал Игорь Васильев.На торжественно-траурную церемонию Раиса Гребнёва смотрит с замиранием сердца. Когда ее отца - Алексея Юдникова - провожали на фронт девочке было всего полтора года.Поисковым отрядом «Березка» на Новгородской земле были обнаружены и подняты останки бойца Красной Армии. Алексея Юдникова узнали по смертному медальону. Отряд сообщил о найденных останках поисковому отряду «Рубеж» из Кировской области. Наши поисковики рассказали об этом главе региона во время личного приема. Благодаря помощи Игоря Васильева останки доставили на малую родину.Теперь останки бойца захоронят в Тужинском районе, а медальон останется в семье.Затем - визит в Тужинскую районную больницу. Два года назад здесь сделали ремонт, внедрили электронное формирование очереди, а в этом году на работу в больницу пришли 4 новых врача.А Центр туризма и краеведения в прошлом году реконструировали в рамках проекта поддержки местных инициатив. Сейчас здесь находится автостанция, выставочный зал и кабинет для мастер-классов местных умельцев.В завершении поездки осмотр центральной площади - в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды здесь" сделали освещение, видеонаблюдение, поставили скамейки и отремонтировали асфальт.