Кировский студент разработал концепцию по созданию в Кирове «Автовокзала Южный»

Студент 5 курса одного из кировских ВУЗов разработал концепцию по созданию в Кирове «Автовокзала Южный». Реализация проекта могла бы способствовать развитию инфраструктуры областного центра.Изначально данный проект задумывался как тема для курсовой работы, которая в дальнейшем выросла в концептуальный проект и охватила перспективу развития областного центра на 25 лет с учетом существующего генерального плана города. По мнению студента Никиты Сикова, на сегодняшний день существующий вокзал не справляется со всем объемом перевозок. Концептуальный проект сможет охватит 10 направлений общественного транспорта области в южном направлении: Вожгалы, Богордское, Уни, Суна Нолинск, Нема, Лебяжье, Уржум, Кильмезь, Вятские Поляны.На перекрестке улиц Щорса и Производственной есть свободный участок, на котором возможно строительство нового вокзала. Добавим, что студенты начинают проектирование и изучение города в комплексе, чтобы тот или иной объект капитального сооружения вписался в городскую ткань.Концепция самого здания представлена как современный трехэтажный вокзал с многофункциональной планировочной структурой. Автовокзал становится одним из основных объектов жизнеобеспечения Кировской агломерации и может способствовать развитию инфраструктуры области в целом.