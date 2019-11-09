Прямой эфир
09 ноя 16:32 В Даровском районе вертолет санавиации нашел пропавшие понтонные мосты. 11 ноя 16:04 Юниорская команда «Олимпия» порадовала болельщиков двумя домашними победами. 12 ноя 17:50 Сложная ситуация в Даровском районе - без переправы остались два населенных пункта 11 ноя 19:16 МХК «Олимпия» второй месяц без побед. 12 ноя 17:56 В Кирове появится необычный сквер 11 ноя 18:04 В Кирове выступили сильнейшие гиревики области 12 ноя 11:44 В Кирове впервые состоялись соревнования по фигурному катанию среди взрослых 12 ноя 12:33 Кировская школа вошла в двадцатку лучших школ России с инклюзивным образованием 12 ноя 15:25 В Кирове прошел межрегиональный турнир по тхэквондо 12 ноя 11:01 В Даровском районе несколько поселков остались отрезанными от большой земли
1°C
$
63,89
70,41
16 ноября 01:12
15 ноя 17:59 В Кирове освятили два купола храма Великомученика и целителя Пантелеимона 15 ноя 17:54 Талантливые дети собрались на традиционном фестивале инклюзивного творчества "Мы вместе" 15 ноя 17:48 Кировский студент разработал концепцию по созданию в Кирове «Автовокзала Южный» 15 ноя 17:47 Жертвами дистанционных мошенников уже стали сотни кировчан 15 ноя 11:15 79-летней жительнице Тужи поисковики передали останки и вещи отца, погибшего в ВОВ 15 ноя 11:13 Активисты ОНФ начали проверку жалоб родителей на опасные маршруты к школам 15 ноя 11:11 Депутаты ЗакСобрания обсуждают проект закона об областном бюджете на 2020 год 15 ноя 11:09 Жители Котельнича считают, что УК необоснованно завышают стоимость своих услуг 14 ноя 17:45 В Кирове прошел творческий конкурс для слабовидящих 14 ноя 17:44 В день борьбы с диабетом кировчане смогли бесплатно проверить уровень сахара в крови
Кировский студент разработал концепцию по созданию в Кирове «Автовокзала Южный»

Кировский студент разработал концепцию по созданию в Кирове «Автовокзала Южный»

Вчера, 17:48
171
Михаил Конышев
Кировский студент разработал концепцию по созданию в Кирове «Автовокзала Южный»


Студент 5 курса одного из кировских ВУЗов разработал концепцию по созданию в Кирове «Автовокзала Южный». Реализация проекта могла бы способствовать развитию инфраструктуры областного центра.

Изначально данный проект задумывался как тема для курсовой работы, которая в дальнейшем выросла в концептуальный проект и охватила перспективу развития областного центра на 25 лет с учетом существующего генерального плана города. По мнению студента Никиты Сикова, на сегодняшний день существующий вокзал не справляется со всем объемом перевозок. Концептуальный проект сможет охватит 10 направлений общественного транспорта области в южном направлении: Вожгалы, Богордское, Уни, Суна Нолинск, Нема, Лебяжье, Уржум, Кильмезь, Вятские Поляны.

НИКИТА СИКОВ, СТУДЕНТ КАФЕДРЫ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ВЯТГУ:
«С учетом развития города на перспективу 25 лет я реализовал концепцию вот такого футуристического проекта автовокзал "Южный" и с дальнейшим развитием его как крупного транспортного центра, развития транспорта в целом и кластера».

На перекрестке улиц Щорса и Производственной есть свободный участок, на котором возможно строительство нового вокзала. Добавим, что студенты начинают проектирование и изучение города в комплексе, чтобы тот или иной объект капитального сооружения вписался в городскую ткань.

ИРИНА СОБОЛЕВА, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ВЯТГУ:
«Работа Никиты была ка курсовой проект в рамках учебного процесса. Дальше она получила развитие, Никита принимал участие в обсуждении развития города на перспективу и в соответствии с этим родилось вот такое дополнительное решение. Проект выставлялся на "Зодчество Сибири", там получил оценку профессионального сообщества».

Концепция самого здания представлена как современный трехэтажный вокзал с многофункциональной планировочной структурой. Автовокзал становится одним из основных объектов жизнеобеспечения Кировской агломерации и может способствовать развитию инфраструктуры области в целом.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама