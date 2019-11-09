В Кирове освятили два купола храма Великомученика и целителя Пантелеимона

Сегодня заиграли золотом еще два купола храма Великомученика и целителя Пантелеимона в Кирове. Митрополит Вятский и Слободской Марк освятил обновленные купола, а затем они вернулись на свои места.
Еще недавно эти купола, венчающие храм со стороны улицы Воровского, были серыми. Сейчас они цвета золота - символа вечности и славы небесной. Прихожане храма не скрывают своих чувств.
- Очень рады, что у нас так получилось, два купола сразу.
- Праздничное это у нас событие, не первый раз уже, и каждый раз настроение лучше и лучше, праздник, одним словом.
- Чувство благодати, душевное спокойствие.
Напомним, в 2016-м году приход храма Пантелеимона заменил центральный купол. В 2017-м обновление храма продолжилось, тогда были установлены крест и купол на колокольню. В этом году отреставрированы еще два купола
- Благословляется и освящается.
После торжественного богослужения и освящения под колокольный перезвон строители начали поднимать и закреплять купола.
Сейчас они также облицованы особым долговечным покрытием, имитирующим блеск и расцветку сусального золота.
МИТРОПОЛИТ ВЯТСКИЙ И СЛОБОДСКОЙ МАРК:
«Мы видим, что наш внутренний мир меняется, поэтому украшается и наше с вами окружающее пространство, и храмы, духовно-историческое и национальное наследие, возрождается и благо украшается, и тому свидетельство и храм целителя Пантелеимона, который тоже украшается изнутри и снаружи».
Продолжить обновление удалось благодаря пожертвованиям прихожан, и они надеются, что скоро храм станет полностью златоглавым.