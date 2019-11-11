Председателем кировского ОЗС стал Владимир Бакин

Председателем кировского ОЗС стал один из самых опытных депутатов областного законодательного собрания. Владимир Бакин сменил на этом посту - Владимира Быкова.По региональному закону председатель заксобрания избирается тайным голосованием. На пост спикера ОЗС было выдвинуто три кандидатуры: заместитель председателя Владимир Костин, председатель комитета по бюджету Владимир Бакин и депутат Ирина Морозова. Владимир Костин взял самоотвод и на финишную прямую вышли два кандидата.Новый председатель заксобрания - отнюдь не новичок в политике. Владимир Бакин является депутатом ОЗС с 2007-го года. Долгое время он возглавлял комитет по бюджету. Во время беседы с журналистами Владимир Гаврилович отметил, что является одним из старейших депутатов, как по опыту, так и по возрасту. На свое избрание, новый спикер ОЗС отреагировал сдержано.Всего на заседании законодательного собрания, депутаты рассмотрели порядка 20-ти вопросов. Одним из главных стал бюджет региона. В будущем году он будет профицитным. Доходы составят 58,7 миллиарда рублей, а расходы 58,2 миллиарда. Отметим, как и в предшествующие годы главный финансовый документ - социально направленный. На соцнужды направлено более 60-ти процентов доходной части.Большинство депутатов отметили, что бюджет на следующий год является сбалансированным. Народные избранники приняли главный финансовый документ региона в первом чтении. Так же депутаты рассмотрели бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Он составил примерно двадцать миллиардов рублей. В этом документе предусмотрен дефицит. Порядка шестидесяти миллионов рублей. Депутаты так же приняли поправки в региональный закон о тишине. К общему времени добавлен час. Шуметь нельзя теперь до семи часов утра, а не до шести, как раньше. Правда запрет не распространяется на детский плач.Впервые вводится ответственность для владельцев домашних животных. Штраф будет выписан тем, кто систематически не предпринимает никаких мер, чтобы прекратить лай, вой и другой шум, издаваемый питомцами в ночное время. Помимо всего перечисленного возрастут штрафы за повторное нарушение режима тишины.