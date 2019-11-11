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Председателем кировского ОЗС стал Владимир Бакин

Председателем кировского ОЗС стал Владимир Бакин

Сегодня, 10:57
134
Артем Макаров
Председателем кировского ОЗС стал Владимир Бакин


Председателем кировского ОЗС стал один из самых опытных депутатов областного законодательного собрания. Владимир Бакин сменил на этом посту - Владимира Быкова.

По региональному закону председатель заксобрания избирается тайным голосованием. На пост спикера ОЗС было выдвинуто три кандидатуры: заместитель председателя Владимир Костин, председатель комитета по бюджету Владимир Бакин и депутат Ирина Морозова. Владимир Костин взял самоотвод и на финишную прямую вышли два кандидата.

СЕРГЕЙ ГУЩИН, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При подсчете бюллетеней голоса разделились следующим образом, кандидатура Владимира Бакина, за - 29. По кандидатуре Ирины Морозовой, за – 4».

Новый председатель заксобрания - отнюдь не новичок в политике. Владимир Бакин является депутатом ОЗС с 2007-го года. Долгое время он возглавлял комитет по бюджету. Во время беседы с журналистами Владимир Гаврилович отметил, что является одним из старейших депутатов, как по опыту, так и по возрасту. На свое избрание, новый спикер ОЗС отреагировал сдержано.

ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Программных речей я не готовил и, наверное они не целесообразны сегодня. Я человек не с улицы, я человек из команды, которая работает в 6-м созыве с самого начала».

Всего на заседании законодательного собрания, депутаты рассмотрели порядка 20-ти вопросов. Одним из главных стал бюджет региона. В будущем году он будет профицитным. Доходы составят 58,7 миллиарда рублей, а расходы 58,2 миллиарда. Отметим, как и в предшествующие годы главный финансовый документ - социально направленный. На соцнужды направлено более 60-ти процентов доходной части.

ЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Проект сформирован на трехлетний период с профицитом. Это связанно с необходимостью возврата в федеральный бюджет бюджетных кредитов в соответствии с условиями соглашения, которое заключено правительством области с министерством финансов».

Большинство депутатов отметили, что бюджет на следующий год является сбалансированным. Народные избранники приняли главный финансовый документ региона в первом чтении. Так же депутаты рассмотрели бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Он составил примерно двадцать миллиардов рублей. В этом документе предусмотрен дефицит. Порядка шестидесяти миллионов рублей. Депутаты так же приняли поправки в региональный закон о тишине. К общему времени добавлен час. Шуметь нельзя теперь до семи часов утра, а не до шести, как раньше. Правда запрет не распространяется на детский плач.

РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это решение было принято на основании обращения родителей, в том числе и многодетных. В настоящее время можно налагать административный штраф за плачь детей, что способствует возникновению соседских конфликтов и просто не гуманно».

Впервые вводится ответственность для владельцев домашних животных. Штраф будет выписан тем, кто систематически не предпринимает никаких мер, чтобы прекратить лай, вой и другой шум, издаваемый питомцами в ночное время. Помимо всего перечисленного возрастут штрафы за повторное нарушение режима тишины.
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