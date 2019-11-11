Жители Котельнича считают, что при реализации проектов ППМИ их мнение не учитывается

Жители Котельнича считают, что в городе при выполнении Проектов Поддержки местных инициатив власти зачастую не прислушиваются к мнению людей и делают работу не так, как просят люди, а так как это выгодно подрядчику.Двор дома на улице Октябрьской в Котельниче отремонтирован по Проекту Поддержки местных инициатив. С одной стороны, хорошо, что придомовая территория теперь с брусчаткой - и выглядит красиво и ходить удобно. С другой стороны - работы не были завершены, а стройматериалы куда-то исчезли, о чем говорят буквально все местные жители.А вот другой адрес - Труда 38. Здесь тоже работы были сделаны по ППМИ и люди остались недовольны. Видно, что кое-где уже обвалилась брусчатка. Проезд во двор стал уже.Ситуация с реализацией ППМИ в Котельниче попала под пристальное внимание активистов ОНФ, по фактам исчезновения стройматериалов при ремонте двора на улице Октябрьской 158, будет подготовлено обращение в контрольно-надзорные органы.Проект по поддержке местных инициатив уникален тем, что повышение качества жизни муниципального образования зависит в первую очередь от активности самих жителей. Именно население решает, какой проект оно будут реализовывать, и какие усилия оно готово для этого затратить. Если в ППМИ не учитывается, что именно люди хотят это уже не проект поддержки местных инициатив, а обычная работа по разнарядке.