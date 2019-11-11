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Жители Котельнича считают, что при реализации проектов ППМИ их мнение не учитывается

Жители Котельнича считают, что при реализации проектов ППМИ их мнение не учитывается

Сегодня, 11:00
173
Иван Швецов
Жители Котельнича считают, что при реализации проектов ППМИ их мнение не учитывается


Жители Котельнича считают, что в городе при выполнении Проектов Поддержки местных инициатив   власти зачастую не прислушиваются к мнению людей и делают работу не так, как просят люди, а так как это выгодно подрядчику.

Двор дома на улице Октябрьской в Котельниче отремонтирован по Проекту Поддержки местных инициатив. С одной стороны, хорошо, что придомовая территория теперь с брусчаткой - и выглядит красиво и ходить удобно.  С другой стороны - работы не были завершены, а стройматериалы куда-то исчезли, о чем говорят буквально все местные жители.

МАРИЯ ВЫЧЕГЖАНИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА Г. КОТЕЛЬНИЧА:
«Проблема в том, что когда нам ремонтировали дом, то у нас осталось 5-6 машин асфальтной крошки. И ее куда-то подевали, типа украли. А она нам нужна, чтобы лужи заделать, чтобы в магазин, в школу ходить хорошо».



ЕВГЕНИЯ ГОРОХОВА,  ЖИТЕЛЬНИЦА Г. КОТЕЛЬНИЧА:
«А не нравятся вот эти лужи,  ходить невозможно по этой грязи».

А вот другой адрес - Труда 38. Здесь тоже работы были сделаны по ППМИ и люди остались недовольны. Видно, что кое-где уже обвалилась брусчатка.   Проезд во двор стал уже.  


АНТОН КОСОЛАПОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОМКОМА НА УЛ. ТРУДА, 38:
«Бордюры поставили, да. Но трактору неудобно проехать, да и парковочные места сократились».

Ситуация с реализацией ППМИ в Котельниче попала под пристальное внимание активистов ОНФ, по фактам исчезновения стройматериалов при ремонте двора на улице Октябрьской 158, будет подготовлено обращение в контрольно-надзорные органы.

АЛЕКСЕЙ ДУДИН, ДЕПУТАТ КОТЕЛЬНИЧСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Проблема в том, что администрация не учитывает пожелания жителей. При формировании проектов придворовых территорий, не происходит встречи с советом домов, в результате подрядчик делает все по своему усмотрению».

Проект по поддержке местных инициатив  уникален тем, что повышение качества жизни муниципального образования зависит в первую очередь от активности самих жителей. Именно население решает, какой проект оно будут реализовывать, и какие усилия оно готово для этого затратить. Если в ППМИ не учитывается, что именно люди хотят это уже не проект поддержки местных инициатив, а обычная работа по разнарядке.
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