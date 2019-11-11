Прямой эфир
14 ноя 11:14 В поселке Светлом местные жители уже месяц живут без воды 11 ноя 16:04 Юниорская команда «Олимпия» порадовала болельщиков двумя домашними победами. 13 ноя 18:10 Профессиональный праздник отмечают бойцы спецназа УФСИН 15 ноя 11:09 Жители Котельнича считают, что УК необоснованно завышают стоимость своих услуг 12 ноя 17:50 Сложная ситуация в Даровском районе - без переправы остались два населенных пункта 12 ноя 17:56 В Кирове появится необычный сквер 13 ноя 15:08 В Кирове наградили победителей конкурсов ТОСов и центров местных инициатив 14 ноя 12:05 В Кирове отменят часть общественных маршрутов 11 ноя 19:16 МХК «Олимпия» второй месяц без побед. 13 ноя 12:20 Посвящение в юные инспекторы дорожного движения учащихся 1 класса средней школы №70
$
63,75
70,53
18 ноября 15:37
18 ноя 14:59 В Герценке готовится презентация книги стихов Андрея Жигалина "Перепрятанная жизнь" 18 ноя 12:11 Кировские активисты обустраивают родник в деревне Сумороки 18 ноя 11:06 Телезрителей и радиослушателей ждет процесс переформатирования вещания с 18-го на 19-ое ноября 18 ноя 11:00 Жители Котельнича считают, что при реализации проектов ППМИ их мнение не учитывается 18 ноя 10:57 Председателем кировского ОЗС стал Владимир Бакин 18 ноя 08:48 Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в очередную командировку. 18 ноя 08:47 Юниорская команда «Олимпия» дала бой одному из своих главных соперников. 16 ноя 11:30 В «Олимп-Арене» началась модернизация освещения над ледовой площадкой. 15 ноя 17:59 В Кирове освятили два купола храма Великомученика и целителя Пантелеимона 15 ноя 17:54 Талантливые дети собрались на традиционном фестивале инклюзивного творчества "Мы вместе"
Телезрителей и радиослушателей ждет процесс переформатирования вещания с 18-го на 19-ое ноября

Телезрителей и радиослушателей ждет процесс переформатирования вещания с 18-го на 19-ое ноября

Сегодня, 11:06
177
Александра Гуляева
Телезрителей и радиослушателей ждет процесс переформатирования вещания с 18-го на 19-ое ноября


Некоторые телезрители 19-го числа могут не увидеть телеканалы Россия один и Россия 24 в цифровом эфирном вещании. Связано это с проведением технических работ по изменению некоторых параметров первого мультиплекса в ночь с понедельника на вторник.    

В Кировском областном радиотелевизионном передающем центре работа не прекращается ни на секунду: теле и радиосигнал жители региона должны получать круглосуточно. Пока работа ведется в обычном режиме, но уже в ночь с понедельника на вторник здесь пройдут работы по изменению настроек передающего оборудования телеканалов, которые входят в первый мультиплекс.

ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все зрители Кировской области смогут видеть больше региональных программ, больше регионального контента, Кировская область, она богата на события, на информационные поводы. это очень важно, что в составе мультиплексов, в бесплатном эфирном вещании, появятся дополнительные региональные врезки».

Для этого необходимо провести технические работы, из-за которых может произойти небольшой сбой. У тех, кто смотрит эфирное телевидение с помощью приставки, утром 19 ноября могут перестать отображаться некоторые телеканалы. Чтобы исправить ситуацию, нужно будет перенастроить приставку.

ДМИТРИЙ СЛОБОЖАНИНОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГТРК "ВЯТКА":
«В первую очередь нужно будет зайти в меню приставки и перенастроить телеканалы на приставках, осуществить заново поиск, либо в автоматическом, либо в ручном режиме, все 20 каналов будут отображаться также, как и отображались до этого перехода».



ИГОРЬ АБРАМОВИЧ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КИРОВСКОГО ОРТПЦ:
«Транспортный поток меняет свою структуру, меняет скорость передачи, состав транспортного потока - это необходимо с чисто технической точки зрения. это этап подготовки к осуществлению врезки на канале ОТР».

Для тех телезрителей, у которых не получится это сделать самостоятельно, будет работать горячая линия. Задать вопрос можно будет по телефону 8-800-707-43-43 с 8 утра и до 7 вечера.

Также инструкции о перенастройке можно будет найти на сайте регионального министерства информационных технологий и в официальной группе в контакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама