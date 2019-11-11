Телезрителей и радиослушателей ждет процесс переформатирования вещания с 18-го на 19-ое ноября

Некоторые телезрители 19-го числа могут не увидеть телеканалы Россия один и Россия 24 в цифровом эфирном вещании. Связано это с проведением технических работ по изменению некоторых параметров первого мультиплекса в ночь с понедельника на вторник.
В Кировском областном радиотелевизионном передающем центре работа не прекращается ни на секунду: теле и радиосигнал жители региона должны получать круглосуточно. Пока работа ведется в обычном режиме, но уже в ночь с понедельника на вторник здесь пройдут работы по изменению настроек передающего оборудования телеканалов, которые входят в первый мультиплекс.
ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все зрители Кировской области смогут видеть больше региональных программ, больше регионального контента, Кировская область, она богата на события, на информационные поводы. это очень важно, что в составе мультиплексов, в бесплатном эфирном вещании, появятся дополнительные региональные врезки».
Для этого необходимо провести технические работы, из-за которых может произойти небольшой сбой. У тех, кто смотрит эфирное телевидение с помощью приставки, утром 19 ноября могут перестать отображаться некоторые телеканалы. Чтобы исправить ситуацию, нужно будет перенастроить приставку.
ДМИТРИЙ СЛОБОЖАНИНОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГТРК "ВЯТКА":
«В первую очередь нужно будет зайти в меню приставки и перенастроить телеканалы на приставках, осуществить заново поиск, либо в автоматическом, либо в ручном режиме, все 20 каналов будут отображаться также, как и отображались до этого перехода».
ИГОРЬ АБРАМОВИЧ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КИРОВСКОГО ОРТПЦ:
«Транспортный поток меняет свою структуру, меняет скорость передачи, состав транспортного потока - это необходимо с чисто технической точки зрения. это этап подготовки к осуществлению врезки на канале ОТР».
Для тех телезрителей, у которых не получится это сделать самостоятельно, будет работать горячая линия. Задать вопрос можно будет по телефону 8-800-707-43-43 с 8 утра и до 7 вечера.
Также инструкции о перенастройке можно будет найти на сайте регионального министерства информационных технологий и в официальной группе в контакте.