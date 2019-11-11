Кировские активисты обустраивают родник в деревне Сумороки, которая находится в микрорайоне Ганино. Какая реконструкция планируется, и что сейчас из себя представляет место возле родника?Родник пользуется большой популярностью не только среди жителей района, по словам кировчан, за этой водой часто стоят целые очереди, особенно летом.Проблема в том, что к самому роднику ведёт крутой спуск, никакого благоустройства нет, в сезон дождей или в гололёд к источнику практически не подобраться. Кировские активисты решили исправить ситуацию. Проект уже готов. Планируется установка металлической лестницы, а зону вокруг родника облагородят либо камнем, либо доской.Сейчас активисты занимаются уборкой территории, уже вывезли целую машину с мусором, сама реконструкция уже началась - поменяли материал из которого сделан колодец с гнилого дерева на пищевой пластик.