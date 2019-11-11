Кировские активисты обустраивают родник в деревне Сумороки, которая находится в микрорайоне Ганино. Какая реконструкция планируется, и что сейчас из себя представляет место возле родника?
Родник пользуется большой популярностью не только среди жителей района, по словам кировчан, за этой водой часто стоят целые очереди, особенно летом.
МАРИНА ЮДИНЦЕВА, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "РОДНИК - ИСТОЧНИК ЖИЗНИ":
«Сюда приезжает большое количество людей за водой, вода соответствует всем нормам СанПин, мы брали её и отдавали в лабораторию, результаты пришли очень хорошие».
Проблема в том, что к самому роднику ведёт крутой спуск, никакого благоустройства нет, в сезон дождей или в гололёд к источнику практически не подобраться. Кировские активисты решили исправить ситуацию. Проект уже готов. Планируется установка металлической лестницы, а зону вокруг родника облагородят либо камнем, либо доской.
МАРИНА ЮДИНЦЕВА, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "РОДНИК - ИСТОЧНИК ЖИЗНИ":
«Природный рельеф нарушаться не будет, никакая тяжелая техника работать на данном участке не будет, вся конструкция будет выполнена на весу, ручей будет протекать конструкцией, которую мы возведем».
Сейчас активисты занимаются уборкой территории, уже вывезли целую машину с мусором, сама реконструкция уже началась - поменяли материал из которого сделан колодец с гнилого дерева на пищевой пластик.