В регионе продолжается ремонт лифтов

Более тысячи лифтов в Кировской области отработали свой ресурс. Это данные за 2019-й. В этом году по программе капремонта должно быть отремонтировано или вообще заменено более сотни подъемных механизмов.Этот подъемник установлен несколько дней назад. В доме 46-ть по проспекту Строителей полным ходом идет замена лифтов. Механизм управляется через специальный пульт. Система не только отвечает современным стандартам, но и позволит жителям сэкономить.Если в этом подъезде лифт уже работает, правда пока в тестовом режиме, то в соседнем, конструкцию только готовят к эксплуатации. Необходимо, на всех этажах обустроить вход в кабину, провести ремонт в служебных помещениях и подготовить саму кабину.Отметим, чтобы полностью поменять все элементы конструкции, рабочим дается максимум 65-ть дней. У некоторых подрядчиков не получается уложиться в срок.Всего в этом году должно быть заменено более 120 лифтов. В прошлом году отремонтировано почти двести. Всего же замены или ремонта требуют более тысячи конструкций.