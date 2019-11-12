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В регионе продолжается ремонт лифтов

В регионе продолжается ремонт лифтов

Вчера, 17:43
280
Артем Макаров
В регионе продолжается ремонт лифтов


Более тысячи лифтов в Кировской области отработали свой ресурс. Это данные за 2019-й. В этом году по программе капремонта должно быть отремонтировано или вообще заменено более сотни подъемных механизмов.

Этот подъемник установлен несколько дней назад. В доме 46-ть по проспекту Строителей полным ходом идет замена лифтов. Механизм управляется через специальный пульт. Система не только отвечает современным стандартам, но и позволит жителям сэкономить.

ОЛЕГ ГРИШИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВ ФИРМЫ-СУБПОДРЯДЧИКА:
- На много более энергоэффективно. В связи с тем, что установлен частотный преобразователь. Он притормаживает двигатель, когда надо. Двигатель не работает в холостую. За счет этого идет экономия электроэнергии.
- Жители меньше платят?
- Конечно, для жителей будет меньше нагрузка, так как это общедомовое имущество.

Если в этом подъезде лифт уже работает, правда пока в тестовом режиме, то в соседнем, конструкцию только готовят к эксплуатации. Необходимо, на всех этажах обустроить вход в кабину, провести ремонт в служебных помещениях и подготовить саму кабину.

ЛАВРЕНТИЙ СИТНИКОВ, ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ИНВЕСТИЦИЙ В ЖКХ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день подрядчиком выполнено 70 процентов работ. Остаются работы по пуско-наладке, установки обрамлений. Ориентировочный срок окончания работ - две календарные недели».

Отметим, чтобы полностью поменять все элементы конструкции, рабочим дается максимум 65-ть дней. У некоторых подрядчиков не получается уложиться в срок.

ЛАВРЕНТИЙ СИТНИКОВ, ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ИНВЕСТИЦИЙ В ЖКХ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В случае, если подрядчик затягивает намеренно, либо ненамеренно ремонт лифта, ему начисляются штрафные санкции. Штрафные санкции обусловлены заключенным договором».

Всего в этом году должно быть заменено более 120 лифтов. В прошлом году отремонтировано почти двести. Всего же замены или ремонта требуют более тысячи конструкций.
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