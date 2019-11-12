В школы искусств Кировской области поступили новые музыкальные инструменты в рамках нацпроекта «Культура»

В школы искусств Кировской области в рамках нацпроекта «Культура» продолжают поступать музыкальные инструменты. Новые пианино уже опробовали и учащиеся, и педагоги.Новые музыкальные инструменты в таком количестве не поступали в региональные учреждения культуры более 30 лет. Всего в области в этом году появятся 58 пианино. В Слободском уже оценили его звучание.Пианино - уже второй подарок Детской школе искусств. В 2007 году единственный рояль, поступивший в область из федерального центра, оказался именно в Слободском. И здесь получили возможность проводить не только межрайонные, но и межрегиональные конкурсы.А сейчас и преподаватели, и дети в восторге от нового пианино, поступившего в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».