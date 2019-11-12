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В школы искусств Кировской области поступили новые музыкальные инструменты в рамках нацпроекта «Культура»

В школы искусств Кировской области поступили новые музыкальные инструменты в рамках нацпроекта «Культура»

Вчера, 17:48
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Валентина Палкина
В школы искусств Кировской области поступили новые музыкальные инструменты в рамках нацпроекта «Культура»


В школы искусств Кировской области в рамках нацпроекта «Культура» продолжают поступать музыкальные инструменты. Новые пианино уже опробовали и учащиеся, и педагоги.

Новые музыкальные инструменты в таком количестве не поступали в региональные учреждения культуры более 30 лет. Всего в области в этом году появятся 58 пианино. В Слободском уже оценили его звучание.

ЕЛЕНА ШАРОМОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО Г. СЛОБОДСКОГО:
«И каждый бы преподаватель хотел иметь такой инструмент у себя в классе, но, к сожалению, нет такой возможности, мне посчастливилось иметь такой инструмент, и чтобы ребята учились на хороших красивых инструментах, наряду с тем, что здесь дизайн шикарный, и звук богатый, густой, уникальный просто звук».

Пианино - уже второй подарок Детской школе искусств. В 2007 году единственный рояль, поступивший в область из федерального центра, оказался именно в Слободском. И здесь получили возможность проводить не только межрайонные, но и межрегиональные конкурсы.

ОЛЬГА КУКЛИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ФОРТЕПИАННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО Г. СЛОБОДСКОГО:
«В нашей школе проходят различные семинары, выступления, творческие встречи, в 2011 году на этой сцене, на этом рояле играла Екатерина Мечетина, Заслуженная артистка России, член совета по культуре при Президенте РФ, и этот рояль ей очень понравился».

А сейчас и преподаватели, и дети в восторге от нового пианино, поступившего в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».
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