По улицам Кирова проехал троллейбус 1953 года

По дорогам Кирова проехал восстановленный троллейбус 1953 года. Вместо с ретро техникой, на линию также запустили новые троллейбусы.Этот троллейбус - настоящий раритет, МТБ-82 выпущен в 1953 году. Сейчас в России существует всего три таких машины, на которых можно прокатиться. Это его первый выезд на улицы города после масштабной реставрации, начавшейся в июне. Изменился внешний вид троллейбуса: кузов покрасили, для удобства пассажиров перетянули и обшили сиденья. Содержимое машины тоже поменялось.К 9-му мая подключат стеклоочистители, подлатают дверной механизм, а также устранят вибрацию в салоне. Троллейбус планируют выпускать на улицы города только в праздничные дни. До реставрации троллейбус стоял на заднем дворе предприятия.В этот же день произошло торжественное вручение ключей от пяти новых троллейбусов, которые уже сегодня курсируют по маршрутам. Новый общественный транспорт обладает высокой маневренностью и плавностью хода. Ввиду того, что двигатель в них асинхронный, электроэнергия при передвижении экономится на 10%, в отличие от троллейбусов старого поколения. Кроме того, он бесшумный, плавно разгоняется и тормозит.В салоне устроена система безопасности – противозажимное устройство дверей, если в них оказывается предмет - троллейбус не сходит с места. До 12 декабря в Киров придут ещё 10 новых троллейбусов. Планируется, что они будут курсировать по маршруту №8.