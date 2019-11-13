По улицам Кирова проехал троллейбус 1953 года

По дорогам Кирова проехал восстановленный троллейбус 1953 года. Вместо с ретро техникой, на линию также запустили новые троллейбусы.
Этот троллейбус - настоящий раритет, МТБ-82 выпущен в 1953 году. Сейчас в России существует всего три таких машины, на которых можно прокатиться. Это его первый выезд на улицы города после масштабной реставрации, начавшейся в июне. Изменился внешний вид троллейбуса: кузов покрасили, для удобства пассажиров перетянули и обшили сиденья. Содержимое машины тоже поменялось.
АЛЕКСЕЙ ТУТУБАЛИН, НАЧАЛЬНИК ДЕПО "АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ":
«Усилили раму, кузов обновили, поставили полностью электрооборудование, пневнооборудование, то есть никакого оборудования не было, ничего не было у троллейбуса - просто два моста и как макет троллейбуса был и всё, вот это всё мы полностью собрали, провели испытания, ещё есть над чем поработать».
К 9-му мая подключат стеклоочистители, подлатают дверной механизм, а также устранят вибрацию в салоне. Троллейбус планируют выпускать на улицы города только в праздничные дни. До реставрации троллейбус стоял на заднем дворе предприятия.
ЕВГЕНИЙ ПЯТУНИН, ИСТОРИК:
«Он просто тихо погибал здесь на улице, уже не было крыши, уже был зелёный мох на окнах, уже была плесень здесь, но вот благодаря героическим усилиям за год, надо отдать должное, я снимаю шляпу перед руководством троллейбусного управления, что троллейбус не просто восстановлен в макетном варианте, как было, а он вполне ходячий, он будет участвовать в наших ретро-парадах 9 мая и на других мероприятиях».
В этот же день произошло торжественное вручение ключей от пяти новых троллейбусов, которые уже сегодня курсируют по маршрутам. Новый общественный транспорт обладает высокой маневренностью и плавностью хода. Ввиду того, что двигатель в них асинхронный, электроэнергия при передвижении экономится на 10%, в отличие от троллейбусов старого поколения. Кроме того, он бесшумный, плавно разгоняется и тормозит.
АЛЕКСЕЙ ТУТУБАЛИН, НАЧАЛЬНИК ДЕПО "АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ":
«Также троллейбусы низкопольные, дополнительно оборудованы кондиционерами салона и кондиционером кабины».
В салоне устроена система безопасности – противозажимное устройство дверей, если в них оказывается предмет - троллейбус не сходит с места. До 12 декабря в Киров придут ещё 10 новых троллейбусов. Планируется, что они будут курсировать по маршруту №8.