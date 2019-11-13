Выставка в ВятГУ, посвященная истории археологических исследований города Кирова

В археологической лаборатории ВятГУ открылась уникальная выставка, на которой представлены артефакты вятской истории, обнаруженные при раскопках в исторической части города. Какие находки считаются уникальными, и что могут рассказать монетные клады и пушечные ядра, узнал Алексей Фоминых.Особенностью экспозиции, посвященной археологическим раскопкам на территории города Кирова с 1935 года и до нашего времени, стала картографическая привязка экспонатов к месту их обнаружения. Каждый предмет на выставке имеет свою историю, например, исследование хлыновского посадского вала несколько лет назад принесло археологам неожиданную находку.Если состоявшихся ученых привлекает больше история проведения исследований и их география, то студентам и школьникам интереснее попробовать свои силы в поисках древней керамики. Эти маленькие осколки прошлого, средневековое оружие, монеты и предметы быта наших предков часть большой коллекции из фондов археологической лаборатории ВятГУ.2019 год стал рекордным по количеству раскопок за последнее время. Проводились исследования и археологические разведки в районах области. Много интересного принесли исследования Христорождественского монастыря в городе Слободском и раскопки Чижевского городища 7 века до нашей эры. Экспонаты этого сезона все еще находятся в обработке и на консервации. Наука археология не терпит суеты и спешки.О том, что наши предки-жители дореволюционной Вятки любили красивые и изящные вещи рассказывает интересная коллекция фарфоровой посуды конца 19 века. Здесь представлены многие известные производители фарфора, в том числе «кузнецовский» фарфор. Но самой уникальной находкой все исследователи, не сговариваясь, называют хорошо сохранившееся слюдяное окно дома Аверкия Перминова середины 18 века обнаруженное рядом со зданием в 2004 году.Среди экспонатов много редких монет. Есть даже настоящий клад серебряных копеек 16-17 веков найденный строителями в самом центре города! Немалое количество монет и кладов говорит об активной экономической жизни Хлынова и предприимчивости вятчан. Нередки находки старинных весов и фунтовых гирек, различной продукции вятских ремесленников. Есть на витринах и фрагменты дымковских игрушек 19 века.Главная цель выставки, подчеркивают организаторы -это привлечь молодежь к изучению истории родного города, научить ценить и сохранять наследие предков. Выставка «Археологическое изучение города Кирова в XX – начале XXI вв.» будет работать в течении месяца, в университете на улице Ленина 111. Вход бесплатный.