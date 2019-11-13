Выставка в ВятГУ, посвященная истории археологических исследований города Кирова

В археологической лаборатории ВятГУ открылась уникальная выставка, на которой представлены артефакты вятской истории, обнаруженные при раскопках в исторической части города. Какие находки считаются уникальными, и что могут рассказать монетные клады и пушечные ядра, узнал Алексей Фоминых.
Особенностью экспозиции, посвященной археологическим раскопкам на территории города Кирова с 1935 года и до нашего времени, стала картографическая привязка экспонатов к месту их обнаружения. Каждый предмет на выставке имеет свою историю, например, исследование хлыновского посадского вала несколько лет назад принесло археологам неожиданную находку.
АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На выставке достаточно много уникальных экспонатов, например, вот это чугунное пушечное ядро 18 столетия. В то неспокойное время наш город был защищен и с помощью артиллерии».
Если состоявшихся ученых привлекает больше история проведения исследований и их география, то студентам и школьникам интереснее попробовать свои силы в поисках древней керамики. Эти маленькие осколки прошлого, средневековое оружие, монеты и предметы быта наших предков часть большой коллекции из фондов археологической лаборатории ВятГУ.
АЛЕКСЕЙ КАЙСИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ВЯТГУ:
«Сверхзадача выставки показать, что город копается давно и много. Плодотворно. Много очень разных экспонатов, в основном это те, что хранятся в фондах лаборатории. Графические материалы, созданные сотрудниками нашей лаборатории, они позволяют проследить начало археологических раскопок в 1935 году 20 века, ну и до сегодняшнего дня».
2019 год стал рекордным по количеству раскопок за последнее время. Проводились исследования и археологические разведки в районах области. Много интересного принесли исследования Христорождественского монастыря в городе Слободском и раскопки Чижевского городища 7 века до нашей эры. Экспонаты этого сезона все еще находятся в обработке и на консервации. Наука археология не терпит суеты и спешки.
АННА БОРИСОВА, ЛАБОРАНТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ВЯТГУ:
«К выставке мы начали готовится еще в августе, подбирали материал, фасовали, распределяли по типологиям, по тому, как мы будем его раскладывать по витринам. Керамика с керамикой. Железо с железом. Посуда с посудой».
О том, что наши предки-жители дореволюционной Вятки любили красивые и изящные вещи рассказывает интересная коллекция фарфоровой посуды конца 19 века. Здесь представлены многие известные производители фарфора, в том числе «кузнецовский» фарфор. Но самой уникальной находкой все исследователи, не сговариваясь, называют хорошо сохранившееся слюдяное окно дома Аверкия Перминова середины 18 века обнаруженное рядом со зданием в 2004 году.
ЛЮДМИЛА СЕННИКОВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:
«Что здесь интересно? Интересно просто увидеть хорошей такой сохранности слюдяное окно с металлическими решеточками. В нашей экспозиции есть такое, но там только фрагменты в основном такие вещи идут фрагментарные - здесь это целое».
Среди экспонатов много редких монет. Есть даже настоящий клад серебряных копеек 16-17 веков найденный строителями в самом центре города! Немалое количество монет и кладов говорит об активной экономической жизни Хлынова и предприимчивости вятчан. Нередки находки старинных весов и фунтовых гирек, различной продукции вятских ремесленников. Есть на витринах и фрагменты дымковских игрушек 19 века.
МАРГАРИТА ГЛАЗЫРИНА, СТУДЕНТКА 3 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И КУЛЬТУРОЛОГИИ ВЯТГУ:
«Я считаю, что эта выставка очень интересная, она хорошо структурирована и мы здесь очень хорошо видим различные предметы: и стекло, и железо, и различные изразцы. Когда готовишь выставку, расставляешь все, ты начинаешь разбираться в экспонатах, понимать скольких трудов стоило все это выкопать».
Главная цель выставки, подчеркивают организаторы -это привлечь молодежь к изучению истории родного города, научить ценить и сохранять наследие предков. Выставка «Археологическое изучение города Кирова в XX – начале XXI вв.» будет работать в течении месяца, в университете на улице Ленина 111. Вход бесплатный.