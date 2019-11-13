Прямой эфир
15 ноя 11:09 Жители Котельнича считают, что УК необоснованно завышают стоимость своих услуг 14 ноя 11:14 В поселке Светлом местные жители уже месяц живут без воды 13 ноя 18:10 Профессиональный праздник отмечают бойцы спецназа УФСИН 13 ноя 15:08 В Кирове наградили победителей конкурсов ТОСов и центров местных инициатив 14 ноя 17:45 В Кирове прошел творческий конкурс для слабовидящих 14 ноя 12:05 В Кирове отменят часть общественных маршрутов 13 ноя 18:07 Состояние дороги на улице Торфяной в мкр. Озерки беспокоит жителей уже много лет 15 ноя 11:13 Активисты ОНФ начали проверку жалоб родителей на опасные маршруты к школам 13 ноя 12:20 Посвящение в юные инспекторы дорожного движения учащихся 1 класса средней школы №70 14 ноя 17:44 В день борьбы с диабетом кировчане смогли бесплатно проверить уровень сахара в крови
-13°C
$
63,77
70,63
20 ноября 02:25
19 ноя 17:49 Выставка в ВятГУ, посвященная истории археологических исследований города Кирова 19 ноя 17:43 В Кирове к 75-летию Великой Победы стартовал конкурс-фестиваль "Тебе поём, Россия" 19 ноя 15:45 В Кирове выбрали главную новогоднюю героиню - Васнецовскую Снегурочку 19 ноя 15:43 С несовершеннолетними правонарушителями в СИЗО-2 пообщался уполномоченный по правам ребенка 19 ноя 15:36 О соблюдении мер безопасности при обращении с оружием 19 ноя 12:16 Кировская "Родина" в рамках Чемпионата Суперлиги приняла казанское "Динамо" 19 ноя 12:14 Фестиваль "Оркестровая палитра" собрал более пятидесяти юных скрипачей 19 ноя 12:08 По улицам Кирова проехал троллейбус 1953 года 19 ноя 10:59 Проблема с ливневой канализацией на Воровского 76 "в" 18 ноя 18:01 Кировские борцы отметили всероссийский День самбо
Выставка в ВятГУ, посвященная истории археологических исследований города Кирова

Выставка в ВятГУ, посвященная истории археологических исследований города Кирова

Вчера, 17:49
194
Алексей Фоминых
Выставка в ВятГУ, посвященная истории археологических исследований города Кирова


В археологической лаборатории ВятГУ открылась уникальная выставка, на которой представлены артефакты вятской истории, обнаруженные при раскопках в исторической части города. Какие находки считаются уникальными, и что могут рассказать монетные клады и пушечные ядра, узнал Алексей Фоминых.

Особенностью экспозиции, посвященной археологическим раскопкам на территории города Кирова с 1935 года и до нашего времени, стала картографическая привязка экспонатов к месту их обнаружения.  Каждый предмет на выставке имеет свою историю, например, исследование хлыновского посадского вала несколько лет назад принесло археологам неожиданную находку.

АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На выставке достаточно много уникальных экспонатов, например, вот это чугунное пушечное ядро 18 столетия. В то неспокойное время наш город был защищен и с помощью артиллерии».

Если состоявшихся ученых привлекает больше история проведения исследований и их география, то студентам и школьникам интереснее попробовать свои силы в поисках древней керамики. Эти маленькие осколки прошлого, средневековое оружие, монеты и предметы быта наших предков часть большой коллекции из фондов археологической лаборатории ВятГУ.

АЛЕКСЕЙ КАЙСИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ВЯТГУ:
«Сверхзадача выставки показать, что город копается давно и много. Плодотворно. Много очень разных экспонатов, в основном это те, что хранятся в фондах лаборатории. Графические материалы, созданные сотрудниками нашей лаборатории, они позволяют проследить начало археологических раскопок в 1935 году 20 века, ну и до сегодняшнего дня».

2019 год стал рекордным по количеству раскопок за последнее время. Проводились исследования и археологические разведки в районах области. Много интересного принесли исследования Христорождественского монастыря в городе Слободском и раскопки Чижевского городища 7 века до нашей эры. Экспонаты этого сезона все еще находятся в обработке и на консервации. Наука археология не терпит суеты и спешки.

АННА БОРИСОВА, ЛАБОРАНТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ВЯТГУ:
«К выставке мы начали готовится еще в августе, подбирали материал, фасовали, распределяли по типологиям, по тому, как мы будем его раскладывать по витринам. Керамика с керамикой. Железо с железом. Посуда с посудой».

О том, что наши предки-жители дореволюционной Вятки любили красивые и изящные вещи рассказывает интересная коллекция фарфоровой посуды конца 19 века. Здесь представлены многие известные производители фарфора, в том числе «кузнецовский» фарфор. Но самой уникальной находкой все исследователи, не сговариваясь, называют хорошо сохранившееся слюдяное окно дома Аверкия Перминова середины 18 века обнаруженное рядом со зданием в 2004 году.

ЛЮДМИЛА СЕННИКОВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:
«Что здесь интересно? Интересно просто увидеть хорошей такой сохранности слюдяное окно с металлическими решеточками. В нашей экспозиции есть такое, но там только фрагменты в основном такие вещи идут фрагментарные - здесь это целое».

Среди экспонатов много редких монет. Есть даже настоящий клад серебряных копеек 16-17 веков найденный строителями в самом центре города! Немалое количество монет и кладов говорит об активной экономической жизни Хлынова и предприимчивости вятчан. Нередки находки старинных весов и фунтовых гирек, различной продукции вятских ремесленников. Есть на витринах и фрагменты дымковских игрушек 19 века.

МАРГАРИТА ГЛАЗЫРИНА, СТУДЕНТКА 3 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И КУЛЬТУРОЛОГИИ ВЯТГУ:
«Я считаю, что эта выставка очень интересная, она хорошо структурирована и мы здесь очень хорошо видим различные предметы: и стекло, и железо, и различные изразцы.   Когда готовишь выставку, расставляешь все, ты начинаешь разбираться в экспонатах, понимать скольких трудов стоило все это выкопать».

Главная цель выставки, подчеркивают организаторы -это привлечь молодежь к изучению истории родного города, научить ценить и сохранять наследие предков. Выставка «Археологическое изучение города Кирова в XX – начале XXI вв.»  будет работать в течении месяца, в университете на улице Ленина 111. Вход бесплатный.  
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама