В Белохолуницком районе жители поселка Подрезчиха оказались отрезаны от внешнего мира

В Белохолуницком районе с приходом морозов надеются восстановить наземное сообщение с большой землей. Около тысячи человек в поселке Подрезчиха оказались отрезаны от внешнего мира. Продукты и медикаменты доставляет катер. Мост, который связывал поселок с большой землей сейчас сломан.Здесь и остановка общественного транспорта, и пункт разгрузки. Продавцы принимают товар у поставщиков с большой земли. Раньше грузовики доезжали до самого магазина, теперь же мост через Вятку сломан. Что бы попасть в Подрезчиху Белохолуницкого района, приходится пересаживаться на водный транспорт.Катер от одного берега до другого идет около минуты. Теперь товар развезут по магазинам уже на личных автомобилях. На катер много не погрузишь, говорит продавец Валентина Кочурова. Поэтому пришлось снизить объем закупок.Ученики местной школы разрыв транспортного сообщения почувствовали очень остро. Сейчас в Белой Холунице идет муниципальный этап олимпиады. Вместо того, чтобы отправиться в райцентр защищать честь своей школы, им пришлось остаться в родном поселке. Однако педагоги нашли выход из ситуации.В Подрезчихе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Мост через Вятку пострадал из-за паводка. Это случилось 12-го ноября. Уровень воды поднялся, часть переправы смыло. Разрушений добавил еще и лед, идущий по реке. Сейчас вода пошла на спад, однако оценить масштаб бедствия пока не удается.Осенью такое происходит не часто. Последний раз серьезный осенний паводок случился в 82-м году. Однако жители все равно спокойны. Каждый год они попадают в подобную ситуацию из-за весеннего паводка. Поэтому в поселке всегда есть запас всего необходимого.По этому мосту жители пересекали реку и зимой. Сделать ледовую переправу невозможно, на этом участке у Вятки слишком сильное течение. Жители надеются, что отремонтировать переправу удастся до того, как лед на реке встанет.