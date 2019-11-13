Губернатор с рабочим визитом побывал в Верхнекамском районе

В Верхнекамском районе состоялось торжественное открытие нового детского сада на 60 мест. Дошкольное учреждение для малышей в возрасте до 3 лет построено в Кирсе в рамках национального проекта «Демография».Открытие нового детского сада позволит решить существующую в райцентре проблему очередности даже для самых маленьких и повысит доступность дошкольного образования с учетом современных подходов. После торжественного открытия для гостей и родителей провели экскурсию по новому дошкольному учреждению. В здании - просторные групповые и спальные помещения, и уже все готово для приема малышей, причем, с самого раннего возраста. Одному из первых воспитанников - всего девять месяцев.На строительство и оснащение детского сада было выделено более 60 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Здесь созданы все условия для безопасного пребывания, воспитания и развития детей. А для прогулок - площадки с новым игровым и спортивным оборудованием.За три года в регионе будет построено 21 новое дошкольное учреждение. Детский сад в городе Кирсе Верхнекамского района – седьмой объект, построенный в рамках реализации национального проекта «Демография».Программа рабочей поездки Правительства области в Кирс получилась насыщенной: делегация также посетила местную ЦРБ, районный центр «Досуг», где состоялась встреча с населением. Также глава региона побывал на заводе "Кирскабель", который реализует крупный инвестпроект в рамках импортозамещения - производство нового поколения высоковольтного кабеля.