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Общественники обсудили региональные инициативы в связи с конверсией объекта "Марадыковский"

Общественники обсудили региональные инициативы в связи с конверсией объекта "Марадыковский"

Сегодня, 11:18
137
Валентина Палкина
Общественники обсудили региональные инициативы в связи с конверсией объекта


Общественники обсудили региональные инициативы в связи с конверсией объекта "Марадыковский". В Кирове прошло первое заседание рабочей группы, образованной для контроля за ходом реализации проекта.

Практически все вопросы кировчан остались без ответов. Так, ничего не известно о нормативах выбросов и лимитах размещения отходов, поскольку еще не разработано комплексное экологическое разрешение, которое необходимо при проектировании подобных объектов.  Жителей области не устраивает и место, где планируют построить завод.

ЭДУАРД НОСКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если у нас есть мнение, что какая-то другая площадка является благополучным объектом для размещения, мы можем это обсудить, для этого нужны предложения, которые тоже потребуют обоснования влияния на окружающую среду, чтобы мы сравнивали сопоставимые вещи, а не гипотезы».

Были обсуждены и региональные инициативы в связи с конверсией «Марадыковского». Одно из предложений - на мощностях будущего завода по переработке отходов 1 и 2 класса утилизировать также и коммунальные отходы. Однако, это полномочия разных федеральных операторов, и удастся ли объединить их на одном объекте, пока предполагать сложно. Неизвестно и то, будет ли какая-то программа, направленная на развитие территорий Оричевского и Котельничского районов, как это было при строительстве объекта по уничтожению химоружия. Но предложения от муниципалитетов уже принимаются в министерстве охраны окружающей среды.

ОЛЬГА ЖЕНИХОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Одни просят развитие культурно-досуговых, спортивных, учреждений, кто-то просит модернизацию образовательных учреждений, есть проблемы ремонта дорог, состояния очистных сооружений, это в настоящее время все обобщается, каждый населенный пункт с собственными инициативами, нет какого-то единого подхода, исходя из потребностей».

Добавим, что все предложения по улучшению и созданию новой инфраструктуры территорий, прилегающих к будущему производственно-техническому комплексу, направят в Правительство Российской Федерации.
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