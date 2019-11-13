Общественники обсудили региональные инициативы в связи с конверсией объекта "Марадыковский". В Кирове прошло первое заседание рабочей группы, образованной для контроля за ходом реализации проекта.Практически все вопросы кировчан остались без ответов. Так, ничего не известно о нормативах выбросов и лимитах размещения отходов, поскольку еще не разработано комплексное экологическое разрешение, которое необходимо при проектировании подобных объектов. Жителей области не устраивает и место, где планируют построить завод.Были обсуждены и региональные инициативы в связи с конверсией «Марадыковского». Одно из предложений - на мощностях будущего завода по переработке отходов 1 и 2 класса утилизировать также и коммунальные отходы. Однако, это полномочия разных федеральных операторов, и удастся ли объединить их на одном объекте, пока предполагать сложно. Неизвестно и то, будет ли какая-то программа, направленная на развитие территорий Оричевского и Котельничского районов, как это было при строительстве объекта по уничтожению химоружия. Но предложения от муниципалитетов уже принимаются в министерстве охраны окружающей среды.Добавим, что все предложения по улучшению и созданию новой инфраструктуры территорий, прилегающих к будущему производственно-техническому комплексу, направят в Правительство Российской Федерации.