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В Кирове защитники окружающей среды провели мастер-класс по вязанию экологических сумок - авосек

В Кирове защитники окружающей среды провели мастер-класс по вязанию экологических сумок - авосек

Сегодня, 11:26
122
Иван Швецов
В Кирове защитники окружающей среды провели мастер-класс по вязанию экологических сумок - авосек


В Кирове защитники окружающей среды провели мастер-класс по вязанию экологических сумок - авосек. По подсчетам экологов, одна такая авоська заменяет несколько сотен полиэтиленовых пакетов.

Количество пластикового мусора, накопленного человечеством, превосходит все разумные пределы. В Тихом океане сейчас плавает целый материк из дрейфующих бутылок, пакетов и другой пластмассы. Страшно представить, но по размерам он уже сопоставим с такой страной как Франция и продолжает расти.  Проблема возникла не вчера, она назревала несколько десятилетий, простого решения у неё быть не может, но каждый отдельно взятый человек может сделать шаг в нужном направлении - отказаться от пластиковой тары.   Вязание авосек в этом контексте - не просто причудливое хобби, а осознанное противодействие тенденции к загрязнению природы. В Кирове группа студентов собралась в Центре Местной Активности при библиотеке, чтобы внести свою лепту в дело защиты окружающей среды.

ВАЛЕРИЯ ЧЕРЕМИСИНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ИСПОЛКОМА ОНФ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Достаточно минут 10, чтобы понять основы, как это всё вяжется и дальше все просто. Можно любой дизайн если кому-то нравится однотонные, можно яркие, ко дню матери, к Новому году».

Для того, чтобы связать одну авоську надо около 1 дня. Если у вас вообще нет навыков вязания, - максимум 2 дня.  В интернете есть немало видеоуроков по этому немудреному ремеслу, так что попробовать может каждый.  Это настоящее творчество - и оно очень умиротворяет - как любой благородный труд.  Что касается пластика, то в некоторых странах выпуск полиэтиленовых пакетов уже запрещен.  В России до таких запретов еще далеко, остается только одно - переходить всем на авоськи.
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