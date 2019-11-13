В Кирове защитники окружающей среды провели мастер-класс по вязанию экологических сумок - авосек. По подсчетам экологов, одна такая авоська заменяет несколько сотен полиэтиленовых пакетов.Количество пластикового мусора, накопленного человечеством, превосходит все разумные пределы. В Тихом океане сейчас плавает целый материк из дрейфующих бутылок, пакетов и другой пластмассы. Страшно представить, но по размерам он уже сопоставим с такой страной как Франция и продолжает расти. Проблема возникла не вчера, она назревала несколько десятилетий, простого решения у неё быть не может, но каждый отдельно взятый человек может сделать шаг в нужном направлении - отказаться от пластиковой тары. Вязание авосек в этом контексте - не просто причудливое хобби, а осознанное противодействие тенденции к загрязнению природы. В Кирове группа студентов собралась в Центре Местной Активности при библиотеке, чтобы внести свою лепту в дело защиты окружающей среды.Для того, чтобы связать одну авоську надо около 1 дня. Если у вас вообще нет навыков вязания, - максимум 2 дня. В интернете есть немало видеоуроков по этому немудреному ремеслу, так что попробовать может каждый. Это настоящее творчество - и оно очень умиротворяет - как любой благородный труд. Что касается пластика, то в некоторых странах выпуск полиэтиленовых пакетов уже запрещен. В России до таких запретов еще далеко, остается только одно - переходить всем на авоськи.