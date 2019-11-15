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Восемь учреждений ветеринарии региона получили ключи от новых автомобилей

Восемь учреждений ветеринарии региона получили ключи от новых автомобилей

Сегодня, 17:54
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Михаил Конышев
Восемь учреждений ветеринарии региона получили ключи от новых автомобилей


Восемь учреждений ветеринарии сегодня получили ключи от новых автомобилей. Техника поможет специалистам в важном деле обеспечения ветеринарного благополучия региона.

Только от здоровых животных можно получить безопасную и качественную продукцию. Несмотря на стабильную обстановку в регионе, вокруг его - немало ветеринарных заболеваний, которые могут нанести ущерб экономике. Это африканская чума свиней, птичий грипп, бешенство и другие. Ветеринарное благополучие является одним из факторов определяющим перспективы развития агропромышленного комплекса региона, способствует повышению рентабельности животноводства и перерабатывающих отраслей, а также определяет инвестиционную привлекательность сельскохозяйственной отрасли. Несмотря на высокие риски заноса и возникновения особо опасных заболеваний животных вот уже 23 года наша область является благополучной по заболеваниям сельскохозяйственных животных и птиц.

АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Но внутри как раз идет большая работа ветеринарной службы по обеспечению благополучия населения. И это благополучие в двух направлениях - продукт питания, чтобы мы спокойно его употребляли и второе направление это в виде защиты бизнеса в виде продовольственной безопасности».

Среди новых автомобилей, которая получила ветеринарная служба, и мобильный комплекс для утилизации биологических отходов. Он соответствует экологическим стандартам и может добраться в труднодоступные места региона.

СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В тоже время утилизировать отходы, сжигать в лесных массивах в жаркий период запрещено. Для этого есть специальная установка. Она оборудована гидроманипулятором и позволяет вот этому рукаву в длину шесть метров забирать любой груз, помещать в прицеп-крематор».

Добавим, что легковые автомобили позволяют не только перевозить оборудование, но выехать на место большой группе специалистов для решения задач по ветеринарному благополучию региона.
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