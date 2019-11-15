Восемь учреждений ветеринарии региона получили ключи от новых автомобилей

Восемь учреждений ветеринарии сегодня получили ключи от новых автомобилей. Техника поможет специалистам в важном деле обеспечения ветеринарного благополучия региона.Только от здоровых животных можно получить безопасную и качественную продукцию. Несмотря на стабильную обстановку в регионе, вокруг его - немало ветеринарных заболеваний, которые могут нанести ущерб экономике. Это африканская чума свиней, птичий грипп, бешенство и другие. Ветеринарное благополучие является одним из факторов определяющим перспективы развития агропромышленного комплекса региона, способствует повышению рентабельности животноводства и перерабатывающих отраслей, а также определяет инвестиционную привлекательность сельскохозяйственной отрасли. Несмотря на высокие риски заноса и возникновения особо опасных заболеваний животных вот уже 23 года наша область является благополучной по заболеваниям сельскохозяйственных животных и птиц.Среди новых автомобилей, которая получила ветеринарная служба, и мобильный комплекс для утилизации биологических отходов. Он соответствует экологическим стандартам и может добраться в труднодоступные места региона.Добавим, что легковые автомобили позволяют не только перевозить оборудование, но выехать на место большой группе специалистов для решения задач по ветеринарному благополучию региона.