Владимир Бакин ответил на вопросы кировских журналистов

Новый председатель Законодательного Собрания Владимир Бакин дал первую пресс-конференцию в новом статусе. Какие цели ставит перед собой и региональным парламентом спикер ОЗС, который активно участвует в политической жизни региона со времен Советского Союза?Свою карьеру во власти нынешний председатель Заксобрания начинал с должности инструктора строительного отдела ОБКОМ'a КПСС. Тогда регионом руководил Вадим Бакатин. Это было время больших перемен.Уникальный опыт, полученный в те годы, нужен и сейчас. Налицо параллели: также активно строятся дороги, миллиарды рублей вкладываются в нацпроекты, направленные на развитие и поддержку, демографии, медицины, комфортной городской среды. В этом контексте на посту руководителя Заксобрания нужен не просто модератор дискуссий, следящий за регламентом, а лидер.Что касается целей, которые перед собой лично ставит новый спикер, то, во-первых, это поддержка экономики региона через снижение процентной ставки по кредитам, для тех, кому нужны средства на развитие своего дела.Сейчас перед Заксобранием стоит немало важных задач, и важнейшая из них - принятие бюджета на следующий год и неукоснительной исполнение всех социальных обязательство перед жителями Кировской области.