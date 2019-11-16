Владимир Бакин ответил на вопросы кировских журналистов

Новый председатель Законодательного Собрания Владимир Бакин дал первую пресс-конференцию в новом статусе. Какие цели ставит перед собой и региональным парламентом спикер ОЗС, который активно участвует в политической жизни региона со времен Советского Союза?
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Владимир Бакин работает в Правительстве области на разных должностях с 1983 года. ЭВ общей сложности 36 лет. Он как никто другой знает жизнь региона и текущую политическую обстановку. С его приходом на пост руководителя ОЗС жители Кировской области связывают немало надежд».
Свою карьеру во власти нынешний председатель Заксобрания начинал с должности инструктора строительного отдела ОБКОМ'a КПСС. Тогда регионом руководил Вадим Бакатин. Это было время больших перемен.
ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я до сих пор вспоминаю эти годы как годы созидания. На самом деле, тогда область так встряхнуло, и мы это ощущали на своей спине, голове, на всём, что может работать. 1000 километров дорог ежегодно, миллион квадратных метров жилья, многие объекты социальной сферы».
Уникальный опыт, полученный в те годы, нужен и сейчас. Налицо параллели: также активно строятся дороги, миллиарды рублей вкладываются в нацпроекты, направленные на развитие и поддержку, демографии, медицины, комфортной городской среды. В этом контексте на посту руководителя Заксобрания нужен не просто модератор дискуссий, следящий за регламентом, а лидер.
ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Лидером можно стать только тогда, когда не тебя делают лидером, а ты сам становишься лидером. Не просто провозглашают председателем. Ты должен стать им. Я буду стараться. Поддержат? Буду лидером. А модератор из меня плохой».
Что касается целей, которые перед собой лично ставит новый спикер, то, во-первых, это поддержка экономики региона через снижение процентной ставки по кредитам, для тех, кому нужны средства на развитие своего дела.
ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я сказал о тех высоких процентах по кредитам, которые мы имеем, они не дают возможности широко использовать финансовые ресурсы, которые есть в стране для развития экономики. Наверное, мы сами не сможем решить эту ситуацию своей властью. У нас же коллегиальный орган. Когда я напишу: С приветом, Бакин. - Это ляжет в корзину. Когда это будет решение законодательного собрания вес этого документа будет совершенно иной».
Сейчас перед Заксобранием стоит немало важных задач, и важнейшая из них - принятие бюджета на следующий год и неукоснительной исполнение всех социальных обязательство перед жителями Кировской области.