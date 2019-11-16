В Кирове продолжается восстановление Спасского собора

Восстановление Спасского собора продолжается. На днях здесь установили первую решетку, выполненную по рисунку губернского архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина.Это пока пробный экземпляр решетки. Вариантов было множество. Делали их и местные мастера. Но все они смотрелись чужеродно. Сейчас же это точная копия чугунной ограды Александро-Невского собора в Вятке.Образец был отлит в Подмосковье, местные предприятия не взялись за выполнение столь сложной работы. Сейчас же есть возможность восстановить ограду утраченного собора рядом с другим храмом. Тогда в декор решетки ворот и калиток были включены гербы уездов и самой Вятской губернии. А этот рисунок Ивана Аполлоновича Чарушина нашли в архивах и предложили архитекторы.И еще один интересный факт из прошлого. Как отмечали «Вятские губернские ведомости», владельцы горных заводов первоначально изъявили желание взять за литейное дело сумму себестоимости решеток, но потом, движимые глубоким патриотическим чувством, отказались от всякого вознаграждения.