Строительство детсада на улице Заводской в Кирове завершат до конца года

В этом году в Кирове построено шесть детских садов. В декабре строители должны сдать еще одно дошкольное учреждение на улице Заводской. Местные жители ждут его с нетерпением.Здание готово, сейчас здесь идут отделочные работы. Детский сад на улице Заводской ждут с нетерпением. Рядом располагаются несколько больших многоэтажек. Родителям приходится возить детей в другие районы Кирова.Младшему сыну Ольги Семахиной уже три года. Пока ему приходится сидеть дома с мамой. Родителям предлагали отдать ребенка в детский сад в Коминтерне или в Юго-Западном районе. Но это далеко и очень неудобно. Семья решила подождать, когда будет возведен детский сад рядом с домом.Этот детский сад - типовой проект. Он ничем не отличается от того, что построен в прошлом году в Урванцево. Это дошкольное учреждение так же будет соответствовать всем современным стандартам.В этом году в Кирове возведено 6-ть детских садов. Они созданы в рамках национального проекта "Демография". Добавим, в ближайшее время состоится открытие еще одного дошкольного учреждения. Оно расположено в Нововятске.