Строительство детсада на улице Заводской в Кирове завершат до конца года

В этом году в Кирове построено шесть детских садов. В декабре строители должны сдать еще одно дошкольное учреждение на улице Заводской. Местные жители ждут его с нетерпением.
Здание готово, сейчас здесь идут отделочные работы. Детский сад на улице Заводской ждут с нетерпением. Рядом располагаются несколько больших многоэтажек. Родителям приходится возить детей в другие районы Кирова.
ОЛЬГА СИМАХИНА:
«У нас прямо под окном он. Маленький постоянно смотрит и ждет-ждет, когда откроют садик, когда же мы пойдем сюда».
Младшему сыну Ольги Семахиной уже три года. Пока ему приходится сидеть дома с мамой. Родителям предлагали отдать ребенка в детский сад в Коминтерне или в Юго-Западном районе. Но это далеко и очень неудобно. Семья решила подождать, когда будет возведен детский сад рядом с домом.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Детский сад рассчитан на 270 малышей. Они будут поделены на 12-ть групп. Подрядчик сдаст объект уже в декабре, а в начале следующего года здесь появятся первые воспитанники».
Этот детский сад - типовой проект. Он ничем не отличается от того, что построен в прошлом году в Урванцево. Это дошкольное учреждение так же будет соответствовать всем современным стандартам.
СВЕТЛАНА ШУШАРИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №88:
«Физкультурный спортивный зал, бассейн с раздевалками для девочек и мальчиков. Прачечная. Все помещения, которые нужны для функционирования детского сада».
РОМАН ЗЫКИН, ДИРЕКТОР ФИРМЫ-ПОДРЯДЧИКА:
«Ведутся работы по благоустройству территории. Полностью заасфальтирована вся территория. Осталась сборка малых архитектурных форм, веранд и озеленение».
В этом году в Кирове возведено 6-ть детских садов. Они созданы в рамках национального проекта "Демография". Добавим, в ближайшее время состоится открытие еще одного дошкольного учреждения. Оно расположено в Нововятске.